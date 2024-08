Scontro auto-moto sulla statale 18 nel Reggino, morto un 50enne

Villa San Giovanni - Una persona di circa 50 anni è morta nell'impatto tra il motociclo che stava conducendo e un'auto a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. I due mezzi, per cause che sono in corso di accertamento, si sono scontrati sulla strada statale 18 'Tirrena inferiore' all'altezza dello svincolo autostradale della A2 di Santa Trada

. Il traffico sull'arteria ha subito rallentamenti ed è stato istituito il senso unico alternato. Sul posto sono al lavoro le squadre dell'Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità. Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.