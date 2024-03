Scontro fra due auto in provincia di Taranto, morti tre giovani calabresi

Taranto - Tre morti e tre feriti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel Tarantino sulla statale 100. Lo scontro e' stato tra due auto ed e' avvenuto all'altezza dello stesso punto dove alcuni mesi fa avvenne un altro grave incidente nel quale morirono tre militari dell'Esercito che rientravano a Taranto.

Una Bmw ed una Peugeot sono le due auto coinvolte nell'incidente stradale nel Tarantino, nel quale hanno perso la vita due donne e un ragazzo di origini calabresi. I feriti sono invece una coppia ed un bambino. L'incidente e' avvenuto in prossimita' di Mottola, in un tratto della statale ormai contrassegnato da alta pericolosita' visto il rilevante numero di incidenti e vittime sinora verificatosi. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e team del 118. Non ancora accertate le cause dell'incidente. L'allarme e' stato lanciato dagli automobilisti di passaggio.