Scritte antisemite in Calabria, indaga la Digos

Tropea (Vibo Valentia) - Una scritta antisemita è comparsa a Tropea. Su un muro all'ingresso del centro del Vibonese, nella vicinanze di una galleria, persone non identificate hanno scritto una frase contro gli ebrei. Non si tratta del primo caso di antisemitismo che si verifica nella provincia di Vibo Valentia. La scorsa settimana era stata tracciata a Parghelia un'altra scritta poi fatta cancellare subito dal Comune. Su entrambi gli episodi sta svolgendo accertamenti la Digos della Questura di Vibo Valentia. Proprio ieri, 27 gennaio, si è svolta la Giornata della Memoria per le vittime della Shoah con tante iniziative anche in Calabria.

