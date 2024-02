Sequestrate apparecchiature per gioco illegale nel Reggino

Reggio Calabria - Venti tra personal computer e "totem" sequestrati in bar e circoli situati tra i comuni di Oppido Mamertina e Sant'Eufemia d'Aspromonte, oltre 260 mila euro di sanzioni amministrative irrogate e proposte di chiusura per 3 locali pubblici: è il bilancio di una serie di controlli condotti dai carabinieri della Compagnia di Palmi, finalizzati al contrasto del gioco illegale. I controlli dei militari e degli operatori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno riscontrato che gli apparecchi sequestrati consentivano ai giocatori, molte volte minorenni, di collegarsi ad internet e di intraprendere rischiose scommesse su piattaforme specifiche di gioco on-line, baipassando i canali dell'Agenzia. Ad Oppido Mamertina in particolare, nel corso di un solo controllo in un bar, sono stati trovati, nascosti in una sala coperta da tende, 6 apparecchi "totem", così chiamati per la loro forma slanciata, che consentono di giocare eludendo le concessioni dello Stato Italiano.

