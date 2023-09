Sorpreso ad appicare incendio boschivo a San Mango d'Aquino, arrestato 67enne

San Mango d'Aquino - Pensionato arrestato per tentato incendio boschivo. I fatti risalgono al pomeriggio del 4 settembre quando, i Carabinieri della stazione di Martirano Lombardo, durante un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, hanno sorpreso un pensionato 67enne di San Mango d’Aquino che, nella Contrada Destre del comune, aveva appena dato fuoco, mediante l’utilizzo di un accendino, ad alcune sterpaglie. La zona, adiacente a un’area boschiva e ricadente all’interno di una proprietà privata, con l’intento di provocare un vasto incendio che avrebbe senz’altro distrutto gran parte della macchia mediterranea della zona. L’uomo, gia noto alle Forze dell’Ordine, è stato intercettato e bloccato sul posto dagli operanti verso i quali non ha opposto alcuna resistenza.

Pertanto, il 67enne è accusato di aver tentato di provocare un incendio boschivo. Reato esplicitamente punito dal nostro Codice Penale. L’arresto dell’uomo e stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme e, sussistendo gravi indizi di reità per il prefigurato delitto tentato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), allo stesso è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, con conseguente traduzione dell’indagato presso la Casa Circondariale di Catanzaro. Il procedimento pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.