Traffico di droga, associazione a delinquere e corruzione: 38 indagati nell'inchiesta della Dda di Catanzaro - Video

Catanzaro - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro e il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria questa mattina hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 38 indagati (16 in carcere, 10 ai domiciliari, 5 con obbligo di presentazione alla P.G. e 7 sospensioni dall'esercizio delle funzioni), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai reati, rispettivamente ipotizzati nei loro confronti, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e all'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, concorso esterno in tali associazioni, nonché istigazione alla corruzione, corruzione anche con l'aggravante mafiosa, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, procurata evasione, falso e truffa ai danni dello Stato. Ulteriori dettagli verranno riferiti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle 10.30 presso i nuovi locali della Procura di Catanzaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA