Trovato il corpo senza vita di un 60enne in zona impervia a Cerenzia, indagini

Cerenzia (Crotone) - Il corpo senza vita di un uomo di 60 anni circa è stato trovato in un’area impervia nel territorio comunale di Cerenzia. La Stazione Alpina Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria - CNSAS è stata attivata, durante la mattinata, dai Carabinieri della Stazione di Caccuri in provincia di Crotone. Giunti sul luogo, non si è potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza per i rilievi del caso. Successivamente si è proceduto al recupero della salma.

