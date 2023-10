A Curinga la quarta edizione della 50 Km di Calabria: i classificati

Curinga - Si è svolta domenica 8 ottobre a Curinga la quarta edizione della 50 Km di Calabria. Alle 09:15, il classico colpo di pistola fa scattare tutti i cinquanta maratoneti. Quest’ anno un percorso particolare, che ha abbracciato gran parte del territorio comunale coinvolgendo anche altri comuni limitrofi Filadelfia, Cortale, Iacurso. Un percorso definito di montagna, si è giunti fino alla Fossa del Lupo. spartiacque tra Tirreno e Ionio, valico delle Serre settentrionali, tra le preserre catanzaresi e vibonesi, per poi ridiscendere verso Curinga e terminare la gara ad Acconia a livello del mare.

“Un dislivello altitudinale notevole – spiegano gli organizzatori - con paesaggi diversi e spettacolari nel quale gli atleti hanno potuto attraversare e ammirare un territorio incontaminato, tra storia e natura in una giornata autunnale con i suoi profumi e suoi colori : I due mari in un sol colpo d’occhio, il Monastero Basiliano del S. Elia del IX secolo, il platano millenario più vecchio e più grande d’ Italia, i boschi incontaminati, tra monte Contessa e la Fossa del Lupo e infine Acconia con le sue Terme Romane del IV secolo”.

“Una corsa che a onor di cronaca – informano gli organizzatori - ha visto tutti i cinquanta partecipanti arrivare al traguardo stanchi, ma soddisfatti dell’andamento della gara, che ha avuto nel percorso vari punti di ristoro attrezzati con bevande, dolci, gelati, allestiti dall’ organizzazione e dai soci dell’ASD Atletica Curinga, che si sono prodigati in tutto e per tutto affinché tutto fosse fatto alla perfezione. Il presidente Giovambattista Malacari, come sempre, è riuscito a focalizzare su Curinga una gara di notevole spessore agonistico nella quale hanno partecipato molti atleti provenienti da varie regioni italiane e anche dall’ estero. Non dimentichiamo la postazione essenziale della Croce Rossa, con l’ambulanza in caso di necessità e il corpo della polizia Municipale, che come sempre, hanno fatto sì che la gara si svolgesse nella massima sicurezza”.

I vincitori di questa 50 km di Calabria - Curinga

1°Classificato - Leonardo Sestito

2°Classificato - Eugenio Michienzi

3°Classificato - Stefano De Stefani

Tripletta della Hobby Marathon Catanzaro