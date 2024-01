A Taormina le premiazioni dei Campioni Italiani ACI Sport 2023: ci sarà anche il pilota lametino Claudio Gullo

Taormina - Il lametino, Claudio Gullo, pilota ufficiale del Gruppo Caffo 1915 di Limbadi, sarà premiato il 17 febbraio in Sicilia, a Taormina, nella straordinaria cornice della capitale del turismo, all'interno del Pala Congressi durante la cerimonia di gala organizzata da Aci Sport Italia. La giornata è dedicata ai vincitori dei titoli nazionali di tutte le specialità delle 4 ruote è un'occasione che richiama nella prestigiosa località siciliana, tutti i maggiori protagonisti della passata stagione sportiva 2023, come inizio ideale del 2024 agonistico. Il Pluricampione della Piana di Lamezia, testimonial Ufficiale per il motorsport del brand Mondiale Vecchio Amaro del Capo nonché "Pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo, dovrà ritirare i 2 trofei e le relative medaglie d'oro di bi-Campione d'Italia 2023 nella specialità del karting,

"Sono onorato di riceve i trofei per la conquista dei due titoli di Campione d'Italia karting vinti nella passata stagione proprio in Sicilia. Lo scorso anno sono dovuto andare a Vicenza, quest'anno festeggerò i successi sportivi in una Regione "amica" dove ho tanti compagni, sono contento di poter affermare di essere il primo pilota calabrese nella storia del Karting dal 1961 ad oggi a potersi cucire sul petto il titolo Tricolore, riuscendo a scrivere il mio nome nell'albo d'oro Italiano Acisport. Il mio nome sarà scritto per ben 2 volte essendo 2 i Titoli italiani. Questo mi rende ancora più orgoglioso. Per 62 anni non c'era mai riuscito nessuno. E, il primo rimarrà per sempre nella storia dello sport ma soprattutto non era mai successo che un pilota calabrese vincesse 2 titoli Italiani nel motorsport calabrese in generale nello stesso anno. Questi primati abbinati ai titoli conquistati al volante di Vetture Turismo e sport prototipo (nessun calabrese ha mai vinto titoli nazionali in tutte e 3 le categorie) mi permettono di inserire il mio cognome nell'olimpo dei migliori piloti Calabresi di sempre. Tra l'altro sono anche l'unico ad aver vinto titoli italiani sia nella specialità del Karting e sia nella specialità delle Cronoscalate. Sono pertanto molto soddisfatto in quanto ho sempre avuto poche risorse a disposizione a confronto ad altri piloti di alto livello. Ho sempre cercato di sfruttare al massimo le mie possibilità cercando di portare a casa il miglior risultato possibile. Questo modo di ragionare mi ha portato anche ad essere uno dei pochissimi driver calabresi a poter vantare punti validi per il Campionato del Mondo (in motonautica) oltre ad aver vinto in tante specialità diverse delle 4 ruote valide per il campionato italiano tra i quali anche nei Rally, portando Lamezia Terme e la Calabria in alto in ambito sportivo”.

Infine, Gullo ringrazia per questi successi “chi mi ha insegnato ad andare forte, mio papà Francesco Gullo. Poi ringrazio la mia seconda famiglia, il Gruppo Caffo di Limbadi di Pippo e Nuccio Caffo che dal 2006 mi permettono di onorare nel motorsport a 360° il brand Vecchio Amaro del Capo, il mio Team Rope motorsport di Alessandro Zanoni per il supporto tecnico in pista, insieme al mio motorista di fiducia Attilio Ferragina che ha curato tecnicamente i motori tm 125. Inoltre, ringrazio anche l'Aci di Catanzaro e Vibo, capitanata da Andrea Gambardella e dal Barone De Paola che per qualsiasi problematica o supporto anche solo emotivo sono sempre stati a disposizione in questi anni sportivi. Per ora andiamo a ritirare questi trofei. Inoltre, con il Team Caffo 1915 stiamo programmando da mesi come affrontare la stagione 2024 e soprattutto in quale specialità e categoria".