Ad Acconia di Curinga i regionali di cross, 5 podi per la Libertas Lamezia

Curinga - Si sono svolti nella pineta di Curinga i campionati regionali di corsa campestre riservati alle categorie giovanili maschili e femminili. Presenti tutte le società della Calabria con i migliori atleti tesserati per la stagione 2025. Gli atleti della Libertas saliti sul podio sono: nella prima gara in programma metri 300 categoria esordienti 8 terzo posto del giovanissimo Pietro Valentino; categoria esordienti 10 metri 800 Flavio Franza terzo classificato; categoria esordienti 10 femminili metri m800 primo posto per Bianca Matrella, nella stessa categoria terzo posto per Aurora Sda Silva.

Nella classifica finale di società la formazione della Libertas Lamezia composta inoltre dagli atleti Alice D’Apa, Maria Chiara Domizi, Antonia Abruzzese, Aurora Abruzzese, Ester Romito, Fallu’ Sene, Vincenzo Costantino, Nicoletta Cicco, Gaia Stella, hanno fatto si che con il loro piazzamento finale e relativo punteggio la società lametina ha conquistato un importante secondo posto a soli 3 punti dalla prima società classificata K42 COSENZA. Il prossimo impegno è per domenica prossima a Cassano dello Ionio per la disputa della terza prova regionale.