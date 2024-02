Al pilota lametino Claudio Gullo il premio "Bi-Campione d'italia Aci Karting 2023"

Taormina - Si è svolta sabato 17 febbraio a Taormina presso il Palazzo dei Congressi la Premiazione dei Campioni Italiani Assoluti di Automobilismo e Karting di Acisport. Presente anche il pilota lametino Claudio Gullo.

"Il Pluricampione Italiano di Lamezia Terme - si legge in una nota - pilota da corsa dal 2006 della Distilleria Caffo 1915 di Limbadi è stato invitato per ritirare i premi inerenti i due titoli italiani vinti nel karting. Gullo nella passata stagione era entrato di diritto nella storia del Karting per aver iscritto per ben due volte il proprio nome nell'albo d'oro del Campionato Italiano Aci nel settore karting. Infatti - spiegano - dal 1961 ad oggi nessun pilota Calabrese era mai riuscito in questo intento, questi successi sportivi finalmente hanno portato la Calabria ad essere protagonista nella massima serie nazionale karting, questi trionfi hanno dato lustro ad un'intera Regione in ambito Italiano".

"Gullo - aggiungono - non è nuovo a questo genere di successi, nelle passate stagioni aveva già vinto altri 11 titoli Nazionali nella velocità in salita che sommati a quelli del 2023 innalzano il bottino nazionale a 13 Titoli, 4 dei quali con Validità di Campione d'italia. In passato ha ricevuto anche la Medaglia di Bronzo al Valore Atletico del Coni Nazionale oltre a varie Targhe Coni al merito sportivo. Gullo - si legge ancora - è anche un pilota di caratura mondiale in motonautica, uno dei pochissimi piloti calabresi di tutti i tempi a poter annoverare punti Mondiali sul palmares sportivo con tanto di premio Coni nel 2016. Essendo un pilota multi motorsport è impegnato indistintamente in varie specialità, è l'unico pilota calabrese ad aver vinto gare valide di Campionato Italiano in 5 specialità diverse (cronoscalate, karting, rally, pista, speeddown) ed in generale ha vinto gare nazionali in 7 specialità diverse sommando anche le vittorie negli slalom e nei formula challenge".

"Tra i primati in carriera annovera anche il primato di essere l'unico Bi-Campione Italiano Calabrese di Kart nella Storia, l'unico Calabrese a Vincere 2 Titoli Italiani nella stessa Stagione nel motorsport in Generale, ed attualmente è l'unico Pilota Calabrese titolato a Livello Nazionale sia nel Kart,sia sulle Vetture Turismo e sia sulle vetture da Competizione Sport Prototipi, un Pilota Poliedrico che durante la sua Carriera sportiva ha guidato un'infinità di mezzi diversi da Competizione(turismo, bicilindriche, formula,prototipi , kart,kart cross,barche da competizioni, formule ecc ecc) in qualsiasi posto d'italia ed anche all'estero con risultati sempre eccellenti e di Valore Assoluto, sempre supportato dal Team Caffo 1915 con il quale stanno scrivendo una pagina indelebile di sport, portando le Proprie Città di appartenenza e la Calabria in generale in alto ovunque".