Alla “Jonio Danza Festival” di Soverato 12 podi per ballerini lametini

Soverato - Domenica scorsa si è svolto a Soverato, nel Teatro Comunale, un evento molto atteso dedicato alla danza dal titolo “Jonio Danza Festival” organizzato da Pierluigi Galati. Una giornata all’insegna dell’arte e dello spettacolo, in un clima di gioia e passione. Una competizione, di altissimo livello che ha visto l’esibizione di numerosi talenti della danza, mossi dalla passione, la dedizione e il duro lavoro che quotidianamente svolgono nelle sale di danza che li ha portati a brillare sul palcoscenico del concorso.

In questo scenario si sono distinti gli allievi della scuola di danza "Il balletto Asd" di Lamezia Terme, capitanati dalla loro maestra Ludovica Valentino che hanno conquistato ben 12 podi e 2 borse di studio, riconoscimenti che sono stati avvalorati dai complimenti dalla giuria ed in particolare dalla docente Francesca Bernabini, giudice speciale del Talent Show di Amici, la quale ha rivolto un particolare apprezzamento per l’interpretazione e l’esecuzione impeccabile delle coreografie.

I risultati della scuola:

1° posto GIULIA BARTUCA assolo baby classico.

1°posto SERENA BUCCINNÀ e GIULIA CURCIO passo a due baby modern.

1° posto ANTONIO CALIGIURI e SOFIA CERRA passo a due contemporaneo senior.

1° posto LUDOVICA CURCIO assolo classico senior.

1° posto PAOLA FRAGALE assolo.

2° posto ILENIA FATIMA MAZZA e ELISABETTA PUNGITORE passo a due modern junior.

2° posto FABIOLA NOTARO assolo modern senior.

2° posto BENEDETTA MARIA DITTO e FRANCESCA RUBERTO passo a due baby contemporaneo.

3° posto NOEMI ANTONIA PROCOPIO assolo classico junior.

1° posto GRUPPO senior classico.

2° posto GRUPPO senior contemporaneo.

3° posto GRUPPO baby contemporaneo.

Borsa di studio ENZA CARCHEDI una Calabria d’artisti 2025.

Borsa di studio LUDOVICA CURCIO per audizione PNSD di Rossella Hoghtower.