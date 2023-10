Anticipi per Atletico Maida e Promosport. Al via anche la Seconda Categoria

Lamezia Terme - Sesta giornata nel girone B di Promozione. Due gli anticipi odierni tra cui la sfida che, alle 15:30, vedrà affrontarsi sul sintetico del Centro Tecnico Federale di Catanzaro Sporting Catanzaro Lido e Atletico Maida. Sporting reduce dalla prima vittoria stagionale, ottenuta in casa del Melito e arrivata dopo tre pari e un kappaò. Maidesi in serie positiva da tre turni. La squadra del quartiere marinaro del capoluogo di regione anche quest’anno vanta numeri “zemaniani”: quinto attacco ma, al contempo, anche penultima difesa del girone. Decisamente più ermetici Scalese e compagni, i quali hanno mantenuto la propria porta inviolata negli ultimi 270’. Mister Stranges oggi pomeriggio avrà l’intera rosa a disposizione eccezion fatta per l’infortunato Arzente.

Prima Categoria

Quarta giornata nel torneo di Prima. Partiamo dal girone B dove domani spicca il derby dell’hinterland lametino tra Garibaldina e Pianopoli. Causa indisponibilità dell’impianto di Soveria Mannelli, la partita si giocherà al Comunale di Bianchi (15:30). Tre punti in classifica per i giallorossi soveritani che hanno sin qui vinto tra le “mura amiche” e perso in trasferta. Migliore l’avvio di stagione dei pianopoletani, avendo totalizzato 4 punti in due gare, dovendo, mercoledì prossimo, recuperare il match, o meglio il secondo tempo, casalingo con le Stelle Azzurre Silana, sospeso lo scorso 30 settembre per il maltempo. Pianopoli che si sta ben comportando anche in Coppa Calabria. Dopo aver eliminato la Promosport, mercoledì scorso ha infatti espugnato per 2-1 l’Ariosto Ponterio di Parenti nel match valido per l’andata degli ottavi. Di Salerno e Giudice le reti del successo rossoblù in terra silana.

Sempre domani alle 15:30, l’Fc San Mango sarà invece di scena al “Monsignor G. Macrì” di San Mauro Marchesato per affrontare lo Scandale. Crotonesi secondi e ancora imbattuti, sanmanghesi che, dopo aver vinto all’esordio, hanno rimediato due kappaò consecutivi al cospetto di Garibaldina e Cirò Marina.

Nel raggruppamento C, in uno dei ben quattro anticipi odierni la Promosport ospita la Rosarnese al “Rocco Riga” (15:30). Entrambe le squadre stazionano nei bassifondi della classifica con soli 2 punti. Sul campo i lametini ne hanno tuttavia conquistato uno in più, mentre la Rosarnese ha giocato solo due gare avendo riposato nella restante giornata

Seconda Categoria

Al via, in questo week-end, il torneo di Seconda Categoria. Nel raggruppamento B, domani pomeriggio (15:00) l’Audace Decollatura ospiterà il Belvedere. La matricola Conflenti sarà invece di scena in casa dei cosentini della Komunicando IKST. Nel girone D, anticipo casalingo per i Biancoverdi Raffaele che alle 17:30 sfideranno i vibonesi del Filandari Calcio al “Rocco Riga”. Domani pomeriggio (15:00) Mac 3 – Sant’Onofrio Calcio.

