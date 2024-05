Atleti lametini al trofeo Calabria giovanissimi di Karate ad Amantea: le medaglie conquistate

Amantea - Si è disputato oggi, domenica 19 maggio, nel palazzetto dello sport di Amantea il trofeo Calabria giovanissimi di Karate. Numerose sono state le società partecipanti provenienti da tutta la regione, affiliate all’unica Federazione riconosciuta dal CONI, la FIJLKAM. Centinaia sono stati gli atleti, suddivisi nelle categorie fanciulli e ragazzi, che hanno gareggiato nelle specialità dei percorsi, prova del palloncino, Kata di stile e di libera composizione e, infine, nel Kumite (combattimento arbitrato). Grande lavoro eseguito dal gruppo arbitrale, dallo staff organizzativo, e dal Comitato Regionale Calabria. Tra le società calabresi, era presente anche l’A.S.D. Sporting Center di Lamezia Terme che ha raggiunto ottimi piazzamenti nelle varie discipline, ottenendo, nella categoria fanciulli, la medaglia d’oro con Delia Talarico e Claudio Migliaccio. Gli altri atleti di questa categoria, che hanno ricevuto la medaglia di partecipazione, sono stati: Francesca Mercurio, Agostino Strangis, Davide Pio Tropea, Thomas Iannazzo, Andrea Pileggi, Bryan Raso, Gabriele De Sensi, Paolo Barbanti, Giovanni Sesto.

Per la categoria ragazzi, gli atleti medagliati sono stati: nella specialità del kata Marco Persico con un argento e Mattia Maione con un bronzo; nella specialità del palloncino Eleonora Cerrone con un oro, Giovanni Iannazzo con un argento, Antonio Cortese con un oro; nella specialità del kumite Francesco Sgrò e Giuseppe Persico hanno ottenuto la medaglia d’oro. Il maestro Vincenzo Ruberto e l’allenatore Alessandro Martello si dichiarano “soddisfatti della crescita continua degli atleti dell’associazione, sia come numero, che come medagliere”.