Atletico Maida ospite del GallicoCatona. In Prima impegni interni per Pianopoli e Garibaldina

Lamezia Terme - Quindicesimo turno, nonché ultimo di andata, nel girone B di Promozione. L'Atletico Maida, reduce da dodici risultati utili consecutivi, oggi pomeriggio (14:30) sarà ospite del GallicoCatona al Comunale “Nino Lo Presti” di Gallico di Reggio Calabria. Squadre che stanno attraversando due periodi quasi opposti di forma. I reggini, che fino alla scorsa stagione militavano in Eccellenza, dopo un più che buono avvio di campionato che li ha visti occupare stabilmente le primissime posizioni, hanno raccolto appena due punti negli ultimi 360’, tanto da scivolare fuori dalla zona play-off. In casa sono tuttavia ancora imbattuti. Maidesi, di contro, in gran spolvero e sin qui la vera rivelazione del torneo. Sono in serie utile da ben dodici giornate ed hanno vinto cinque delle ultime sei sfide giocate. In riva allo Stretto oggi pomeriggio mister Stranges avrà nuovamente a disposizione De Minicis, Arcieri e Ramos, assenti contro il Caraffa per squalifica. Non ci sarà, invece, l’esperto attaccante Antonio Mercuri (classe ’91) che, dopo tre anni di militanza in giallorosso, si è accasato al Real Pizzo in Prima Categoria. Per rimpiazzare il vuoto lasciato dalla partenza dell’ex Vigor, Sambiase e Promosport, il sodalizio maidese è in trattativa con un profilo importante di nazionalità argentina. A breve dovrebbe esserci la classica fumata bianca.

Prima Categoria

Nel girone B è in programma l’undicesima giornata.Tre le sfide in programma oggi tra cui quella del “Pino Catania” di Pianopoli tra i locali ed il San Mauro Marchesato. Rossoblù staccati di due lunghezze dalla zona play-off e che hanno racimolato appena un punto, peraltro in extremis e sul campo della penultima, dalle ultime due uscite. Crotonesi quintultimi e che lontano dalle mura amiche hanno sin qui raccolto soltanto un pari. Il trainer dei pianopoletani Scerbo, che la scorsa settimana ha preso il posto dell’esonerato Cabiddu, dovrà fare sicuramente a meno dello squalificato Bongiovanni. Pianopoli che mercoledì ha subito un pesante 1-5 interno, ad opera della corazzata AEK Crotone, nella sfida valevole come andata dei quarti di Coppa Calabria. La rete della bandiera rossoblù è stata siglata, in rovesciata, dal neo acquisto Matteo Gullo, proveniente dalla Vigor Lamezia.

In campo domani pomeriggio Garibaldina e San Mango. I soveritani, quartultimi, ospiteranno al “Leo” lo Scandale, terza forza del girone nonché miglior difesa assieme ad AEK Crotone e Silana. Garibaldina che sabato 23 dicembre dovrà tuttavia recuperare gli ultimi 34’ della gara in casa del Cirò Marina, domenica scorsa sospesa, sul risultato di 1-1, all’11’ della ripresa per sopraggiunta impraticabilità del terreno di gioco.

Trasferta a dir poco proibitiva per l’Fc San Mango, ospite della capolista AEK Crotone al “Park Ionio” di Steccato di Cutro. Sanmanghesi penultimi e sin qui vincenti solo all’esordio. Pitagorici implacabili in casa dove non hanno lasciato neanche un punto alle avversarie di turno. Peraltro mister Neri nell’occasione dovrà rinunciare a ben sei pedine. Nello specifico agli squalificati Rubino, Talarico e Vaccaro, nonché agl’infortunati Ventura, Rizzo e Vecchio. In settimana il sodalizio biancazzurro ha ufficializzato un ulteriore movimento under in entrata: il centrocampista classe 2004 Simone Bevilacqua, cresciuto nelle giovanili dell’Academy Lamezia Elite.

Nel girone C domani è in programma, tra le altre, Piscopio - Promosport Lamezia. Lametini in serie utile da sei turni ed a -2 da quella zona play-off invece occupata dai vibonesi, peraltro ancora mai sconfitti tra le mura amiche del “Davide D’Angelo”. Sfida che vedrà fronteggiarsi le terze miglior difese del raggruppamento. La Promosport Women, dopo aver vinto 2-1 contro il V.E. Rende nella prima giornata del triangolare della Coppa Italia regionale, domani sarà ospite del Cosenza Calcio in occasione della terza, nonché decisiva, giornata del triangolare di Coppa Italia regionale. V.E. Rende – Cosenza Calcio, non disputata domenica scorsa per maltempo, è stata recuperata martedì ed ha visto il Cosenza imporsi con un largo 4-0.

Seconda Categoria

Si gioca la nona di campionato. Nel girone B due gli anticipi odierni, tra cui quello che l’Audace Decollatura giocherà a Grisolia. Decollaturesi terzi, a -3 dal Marca Football Club (che, al pari della vicecapolista Dipignano, deve, però, ancora riposare), ancora imbattuti e reduci da cinque vittorie consecutive. La formazione della Riviera dei Cedri è quarta, in condominio con il Belvedere, e tra le mura amiche non ha ancora conosciuto battute d’arresto. Domani pomeriggio scontro salvezza per il Conflenti che ospiterà il Fagnano. I conflentesi, quartultimi, non fanno punti da tre giornate. In casa, comunque, si sono fatti sin qui rispettare, battendo San Michele Donnici e Cerisano, ed arrendendosi solo alla capolista Marca.

Nel raggruppamento D tutti in campo domani. Il Mac 3 sarà di scena a San Costantino Calabro. Serrastrettesi quintultimi, reduci da due pari consecutivi e ancora mai vittoriosi in trasferta. Un punto in più, in classifica, per i vibonesi che domenica scorsa hanno imposto il pari, in trasferta, alla capolista Polisportiva Spilinga. Biancoverdi Raffaele ospiti del Limbadi nello scontro tra le attuali ultime due della classe. Si giocherà a Nicotera. I lametini, che sabato scorso hanno pareggiato 1-1 con la Nuova Medimo Oratori, hanno due lunghezze di vantaggio sui prossimi avversari, i quali devono però recuperare il match in casa del Filandari, non disputato domenica scorsa per impraticabilità di campo.

Terza Categoria

Nel girone D questo il programma della quinta giornata, in programma domani alle 14:30: Goodfellas Catanzaro – Kennedy J.F. Aquile (oggi); Atletico Feroleto – Cortale A.s.d. (a Pianopoli); Grifone Catanzaro – Tiriolo 2023; Maida – Excalibur Compr Fronti; San Pietro Apostolo 1963 – Serrastretta; Stalettì – U.s. Girifalco

Questa la classifica dopo i primi 270’: Goodfellas Catanzaro 10; Tiriolo* 9; Excalibur Compr Fronti 7; San Pietro Apostolo, Kennedy J.F. Aquile e Stalettì 6; U.s. Girifalco 5; Maida* e Serrastretta 4; Grifone Catanzaro e Cortale 3; Atletico Feroleto 1

*Una gara da recuperare

Così sono andate le cose lo scorso week-end: : Kennedy J.F. Aquile – San Pietro Apostolo 1963 0-1; Atletico Feroleto – Goodfellas Catanzaro 1-2; Cortale A.s.d. – Excalibur Compr Fronti 2-3; Serrastretta – Stalettì 3-3; Tiriolo 2023 – Maida n.d. (sarà recuperata sabato 23 dicembre); U.s. Girifalco – Grifone Catanzaro 7-1

Fer.Gae.