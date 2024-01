Calcio a 5 femminile, la T&T Royal Lamezia cade contro Fiano

Lamezia Terme - "Brutta sconfitta della T&T Royal Lamezia con la Lazio. Pesante passivo per le biancoverdi che tornano da Fiano con 9 reti sul groppone. La Royal Lamezia, archiviata la sconfitta casalinga con Molfetta torna in campo a Fiano Romano contro la Lazio. Le padrone di casa devono riscattare il match di domenica scorsa a Montesilvano e iniziano il match in maniera aggressiva. Bastano 65 secondi alla capocannoniere del campionato Matjevic a portare in vantaggio le biancazzurre. Reazione Royal con i tiri di Ferreira e Jokisalo, ben parate dal portiere locale" è quanto si legge in una nota di commento alla partita.

"Al 6’10 grande parata di Luzi su Ferreira servita benissimo da De Sarro. Il 2-0 arriva a 8’30 grazie ancora a Matjevic su erroraccio difensivo di Laiana Ferreira. Nuovo errore della difesa biancoverde, questa volta - proseguono - ad opera di Masaro in cooperazione con De Sarro e l’ex Colucci al 10’15 trova il 3-0. Prova a farsi perdonare Masaro 45 secondi dopo ma il suo tiro si stampa sulla traversa. E’ Jokisalo che prova a riaprire il match ma Luzi risponde ancora presente. Al 14’38 arriva il poker di Siclari, a conclusione di una bella azione solitaria".

"La Royal - aggiungono - è in bambola, ne approfitta la Lazio che trova il 5-0 al 15’38 con Corin Pascual e il 6-0 con Conticelli a 17’50. Nella prima parte del secondo tempo sono poche le azioni degne di nota. Il primo tiro arriva al 5’00 tiro con Aliotta e parata di Luzi. Al 6’30 ci prova De Sarro ma la lametina si fa ribattere ancora da Luzi. Al 7,00 occasionissima Lazio su calcio d’angolo ma Corin Pascual coglie la traversa. Nuovo svarione difensivo delle biancoverdi con Getulio che spalanca la porta a Matjevic che trova il 7-0. Dopo 100 secondi è Tania Santos a trovare l’8-0 e la partita viene chiusa al 15’25 da Matjevic".

"Al 17’30 la Royal potrebbe trovare il gol della bandiera con Laiana che, anzichè servire Romano solissima, calcia in porta e il portiere mette in angolo. Partita da dimenticare per la T&T Royal Lamezia, unica nota positiva l’esordio in campionato della sedicenne Giulia Vadalà. Per le biancoverdi prossimo appuntamento sabato 27 gennaio in casa con l’Audace Verona".