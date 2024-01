Calcio a 5 femminile, T&T Royal Lamezia vince 9-0 contro Verona

Lamezia Terme - La T&T Royal Lamezia travolge Verona ed entra in zona playoff. Grandissima reazione delle lametine che riscattano interamente la brutta prestazione della scorsa settimana, battono per 9-0 le scaligere e agguantano l’ottavo posto. Prima dell’incontro osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della Shoah.

La cronaca

"Parte bene la Royal che dopo 30 secondi ha la prima occasione con Julia Ferreira lanciata a rete ma il portiere ospite risponde. La squadra biancoverde insiste e trova il vantaggio con Jokisalo che su rimessa batte Vittorelli sotto l'incrocio dei pali. Il raddoppio arriva subito dopo con De Sarro, azione simile della Royal che da palla inattiva permette al pivot di segnare.

Al 5’43 Getulio ruba palla ad una avversaria e serve De Sarro che di punta impegna il portiere.

A 6’11 la prima reazione scaligera: tiro di Pomposelli deviato da Pepe, palla che finisce vicino al palo alla destra dell’estremo difensore.

A 7’14 va al tiro di Laiana Ferreira, conclusione parata dal portiere ospite.

A 7’30 errore in disimpegno di Julia Ferreira, Zandoná calcia in porta ma trova Pepe.

A 11’09 rimessa laterale per la Royal, la palla arriva a Getulio, confusione in area e l’italo-brasiliana insacca.

A 12’39 tiro di De Angelis, palla di poco sopra la traversa

A 13’40 Julia Ferreira riceve palla sulla trequarti, la giocatrice mira l’angolo e insacca, nulla può Vittorelli, è il 4-0.

Al 13’55 la Royal commette il sesto fallo del suo primo tempo, tiro libero di Pomposelli, grande risposta di Pepe.

Al 14’53 altro fallo della Royal e conseguente tiro libero, questa volta va Puttow, respinge ancora Pepe.

Al 15’23 corner pericoloso delle lametine, Pomposelli risolve in mischia.

Al 15’47 Verona ruba palla ma ancora una volta salvataggio di Pepe.

Al 16‘20 De Cao ci prova dalla distanza, Pepe manda in corner.

Al 16’42 lancio lungo per De Sarro, no-look per Jokisalo che aggiusta il tiro e insacca alla destra del portiere

Al 17’26 palla per Puttow che da sola davanti al portiere ci prova tre volte ma risponde bene Pepe.

Al 18’33 se ne va sulla fascia Jokisalo, la finlandese arriva sul fondo, mette al centro per De Sarro che insacca.

Al 18’39 nuovo contropiede del Lamezia con Aliotta che manda di poco a lato.

A dieci secondi dal termine del primo tempo diagonale di De Cao, Pepe manda in corner.

Sugli sviluppi Pomposelli di sinistro calcia sul palo.

Si va negli spogliatoi col risultato di 6-0. Si passa al secondo tempo. Il Verona inizia con il quinto di movimento e lo mantiene per dieci minuti.

A 1’30 Getulio ruba palla alle avversarie e lancia Julia Ferreira che calcia a lato.

Al 3’23 azione Verona, Pomposelli va al tiro, pallone alto

Al 3’55 discesa di Julia Ferreira che salta un’avversaria e tira ma la palla finisce addosso al portiere.

Al 4’28 gran palla di Julia Ferreira che mette Jokisalo davanti alla porta, la finlandese può solo insaccare.

Al 6’45 nuovo contropiede Royal con Laiana che mette al centro per Romano che si trova la porta spalancata e trova l’ottava marcatura.

Al 7’56 giallo per Puttow che trattiene De Sarro lanciata a rete

Al 9’00 grande occasione per Laiana che a porta sguarnita manda fuori dalla lunga distanza.

Al 13’55 spunto di Julia Ferreria, ottima respinta del portiere.

Al 14’28 Pepe trattiene 4 secondi la palla, punizione dal limite e Zandona manda fuori".

"A pochi minuti dal termine - è detto in una nota - arriva la gioia per Giulia Vadalà, giocatrice lametina che aveva esordito domenica scorsa con la Lazio. La sedicenne, su azione di contropiede, riceve palla da Julia Ferreira e a porta vuota ribadisce in rete e chiude il match. Strepitosa prestazione della T&T Royal Lamezia che giocando così potrà fare, da qui alla fine, un ottimo campionato. Prossimo turno, per la squadra biancoverde impegno in trasferta a Francavilla".