Calcio a 5, l'Icierre Lamezia chiude la prima parte della stagione in testa alla classifica

Lamezia Terme - Nell’ultima di andata l’Icierre Lamezia, chiude la prima parte della stagione in testa alla classifica, con un bottino di 29 punti, 11 vittorie, 2 pareggi, “0” sconfitte, 46 gol fatti e 22 subiti con un più 2 sulla più immediata inseguitrice. L’onda lunga della vittoria del torneo di serie D, della scorsa stagione, catapulta la formazione del presidente Pellegrino a dominare il campionato calcio a 5 di serie C2 risultando essere una vera e propria out-sider che non tutti si aspettavano.

La Cronaca

"Sabato pomeriggio sul parquet del Palasparti i neroverdi hanno regolato con una vera prova di forza la temibile formazione dell’Amantea con il risultato di 6-3 che non deve ingannare. Ancora una volta i lametini si sono dovuti superare per domare l’avversario che ha tenuto testa per tutto il primo tempo per poi cedere, non tanto facilmente nella ripresa. La formazione di mister Pellegrino si portava sul doppio vantaggio per ben tre volte (rete di Madonna, doppietta di Morabito e rete di Montesanti) e per tre volte Crapella, in giornata di grazia, accorciava le distanze fino a quando non si materializzava, verso metà ripresa, il definitivo allungo con le reti di De Cario e Madonna. L’Amantea ha però giocato e tentato di tutto, anche con il quinto di movimento subito replicato dall’altra parte, per raddrizzare la gara ma non c’è stato nulla da fare anche perché, Berntornato, era in grado di neutralizzare tutto mettendo in mostra una bravura ed una reattività non da poco facendo impazzire avversari e tifosi (per opposte ragioni) quando con un gran colpo di reni andava a togliere dall’incrocio dei pali una girata di Crapella. Roba da cineteca da far vedere agli apprendisti difensori dei pali. Chiude dunque nel migliore dei modi il 2023 l’Icierre che mette nel palmares: Vittoria campionato Serie D, Coppa Calabria, Supercoppa Calabria, Titolo d’Inverno di serie C2 e non dimentichiamo il titolo estivo di vice-campioni d’Italia Under 20 di Beach Soccer. Cosa chiedere di più? Un 2024 almeno alla pari del precedente".

Icierre Lamezia – Amantea 6-3

Reti: 1T 09’ Madonna 19’ Morabito 20’ Crapella 24’ Morabito 31’ Crapella 2T 02’ Montesanti 07’ Crapella 10’ De Cario F. 13’ Madonna

Icierre lamezia: Bentornato, Di Cello, Montesanti, Morabito, De Luca, De Cario F., Giampà, Madonna, Muraca, Grandinetti A., Crialesi. Allenatore: Pellegrino Walter

Amantea: Iuele, Grandinetti W., Mazzotta E., Delizia, Motolese, Mazzotta A., Gagliardi, Filice, Crapella, Fera, Canonaco, Segreti. Allenatore: Giuseppe Torneo

Arbitro: Daniele Morgione di Crotone