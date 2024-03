Calcio: tutti gli impegni delle formazioni lametine e dell'hinterland, dalla Prima alla Terza Categoria

Lamezia Terme - Turno di riposo in Eccellenza e Promozione in concomitanza con la 60^ edizione del Torneo delle Regioni, da oggi in corso di svolgimento in Liguria. Sette, in totale, i tesserati di squadre lametine partiti con la spedizione calabrese. Due, il difensore del Sambiase Santiago Frasson ed il centrocampista Samuele Silvagni della Vigor Lamezia, entrambi classe 2005, sono stati convocati nella Rappresentativa Regionale Under 19 di mister Umberto Scorrano. Cinque, Mariantonietta Ariobazzone (2005), Federica Calì (2002), Veronica Ceravolo (2005), Giulia Criseo (2003) e Sara Nocera (2006), tutte in forza alla Promosport Lamezia, nella Rappresentativa Regionale Femminile di mister Francesco Ramunno.

Prima Categoria

Nel girone B si disputa l’ottava giornata di ritorno, con fischio d’inizio alle 15:00. Un solo anticipo è previsto per oggi pomeriggio, quello che al “Pino Catania” vedrà il Pianopoli ospitare il Casabona per lo Sport. Obiettivo play-off diventato ormai a dir poco complicato per i rossoblù, attualmente settimi a – 6 dalla quinta piazza, che non conoscono mezze misure, ovvero pari, da sei turni. I crotonesi, terzultimi ma ad una sola incollatura dalla coppia San Mango – Garibaldina, sono reduci dalle due preziose affermazioni negli altrettanti scontri diretti con Cutro e San Mauro Marchesato che hanno spezzato una sequela negativa di ben dodici giornate.

Impegno casalingo pure per l’Fc San Mango che, domani, al “Manfredi” riceverà la visita del fanalino di coda Cutro. “Partita da vincere – afferma mister Neri - senza se e senza ma. Anche se ultimo in classifica, il Cutro è squadra da rispettare e non bisogna cadere nella presunzione di credere di aver già vinto. Anche se stiamo bene, dovremo dare tutto e senza cali di tensione visto che la posta in palio sarà altissima. Mi auguro che la gente di San Mango venga a sostenerci, facendo ritornare l’entusiasmo dello scorso anno”.

Il tecnico biancazzurro recupera Gigliotti, che ha scontato la squalifica, mentre è in dubbio Marco Ruberto per i postumi di una botta al ginocchio. Assente da ormai alcune settimane l’ex Vigor Rondinelli.

La Garibaldina sarà invece di scena a Parenti in quella che appare una sorta di ultima spiaggia per cercare di sperare di evitare i play-out. I silani occupano, infatti, la sestultima posizione, tuttavia distanti ben nove punti dai soveritani. Sono, tuttavia, in crisi avendo perso in tutte le ultime cinque uscite. Non granchè più positivo il frangente attraversato dai giallorossi del Reventino, ma bisogna tenere conto che negli ultimi 360’ hanno perso al cospetto di squadre che occupano i primi sette posti della graduatoria generale. All’Ariosto Ponterio di Parenti, il tecnico della Garibaldina Domenico Raso potrà contare su tutti gli effettivi a sua disposizione.

Nona di ritorno nel raggruppamento C. Qui sono ben tre le gare anticipate ad oggi pomeriggio (15:00), ognuna delle quali vedrà impegnata una delle attuali prime quattro in classifica. L’attuale capolista Real Pizzo, che, però, al pari del Guardavalle deve ancora riposare in questo girone di ritorno, ospiterà la Rombiolese, il Real Parghelia il Soverato, mentre la Promosport, quarta forza del torneo, sarà ospite del Real Montepaone al Comunale di Montepaone Lido. I soveratesi hanno solo tre lunghezze di vantaggio sulla zona play-out e tra le mura amiche hanno pareggiato una sola volta, a fronte di cinque successi ed altrettanti kappaò. Non attraversano, comunque, certo un frangente positivo considerato che hanno racimolato un solo punto nelle ultime cinque giornate. L’opposto dei lametini, reduci da ben dieci vittorie consecutive. Il tecnico della Promosport, Raffaele Notaris, nell’occasione dovrà rinunciare allo squalificato Gallo e all’ infortunato Vaccaro.

Guardavalle – Real Parghelia, non disputata lo scorso 3 marzo a seguito di una rissa tra tesserati delle due società innescatasi un ristorante del centro ionico dove gli ospiti stavano pranzando prima della gara, sarà recuperata mercoledì prossimo, 27 marzo, sul neutro, ed a porte chiuse, del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro.

Sempre a proposito di Prima Categoria, sarà il “Gianni Renda” di Lamezia Terme ad ospitare, mercoledì 3 aprile alle 15:00, la finale di Coppa Calabria tra Bovalinese e AEK Crotone. La società N.S.D. Sambiase 2023 organizzerà la gara per conto del Comitato Regionale Calabria L.N.D. e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, dell’ambulanza, all’approntamento del terreno di gioco, alla vendita dei biglietti presso i botteghini dello stadio, il cui costo unitario viene fissato in € 10,00, ed a quant’altro si renda necessario per la disputa della gara medesima. Previo sorteggio, alla tifoseria reggina è stato riservato il settore tribuna, mentre a quella pitagorica il settore gradinata

Seconda Categoria

Si gioca la terzultima giornata di ritorno (15:00). Nel girone B due gli anticipi in programma. Entrambe impegnate domani le due compagini dell’hinterland lametino. Il big match di giornata è in programma al Comunale di Decollatura tra i locali e la lanciata Nuova Grisolia Calcio. Decollaturesi raggiunti in terza posizione dal Belvedere ed ormai staccati di sette e sei lunghezze dalle battistrada Marca Football Club e, per l’appunto, Grisolia. Il solo punto raccolto nelle ultime due uscite (pari interno con la Komunicando e sconfitta in casa del San Michele Donnici), in settimana ha indotto alle dimissioni l’ormai ex tecnico Gianluca Perrone. La squadra è ora stata affidata a mister Alfredo Pucci, storica bandiera dell’Audace e già da anni nello staff del sodalizio del Reventino. La compagine dell’alto Tirreno cosentino, in serie utile da dieci turni, in caso di vittoria a Decollatura balzerebbe da sola in vetta dato che il Marca osserverà un turno di riposo.

Delicato scontro salvezza per il Conflenti, impegnato a Fagnano Castello. I conflentesi, che, pareggiando con il Dipignano, domenica scorsa hanno interrotto una striscia di due sconfitte consecutive, sono penultimi e distanti ben nove punti dalla quintultima. Fagnano terzultimo, in condominio con la Komunicando IKST, ed a secco di successi da tre giornate.

Anche nel raggruppamento D due gli anticipi odierni, tra cui quello che alle 17:45 vedrà i Biancoverdi Raffaele ricevere il Limbadi Calcio al “Gianni Renda”. Lametini sempre terzultimi e in profonda crisi, come testimoniato dal solo punto racimolato nelle ultime cinque gare. Vibonesi penultimi, ma reduci dalla vittoria interna di domenica scorsa, ai danni del Filandari, che ha interrotto una sequenza di tre battute di arresto di fila.

Domani pomeriggio il Mac 3 ospita al Comunale di Migliuso il San Costantino Calabro. Serrastrettesi quartultimi ed a digiuno di vittorie da quattro turni. Lo scorso fine settimana sono incappati in una più che tennistica (7-0) sconfitta in casa della capolista Real Fabriziese. Vibonesi sesti ed in serie positiva da tre giornate, nel corso delle quali hanno conquistato ben sette punti.

Terza Categoria

Qui si è giunti solo alla sesta di ritorno. Queste le gare in programma domani pomeriggio alle 15:00: Goodfellas Catanzaro – Serrastretta (oggi a Simeri Mare); Atletico Feroleto – Kennedy J.F. Aquile (a Pianopoli alle 18:00); Grifone Catanzaro – Excalibur Compr Fronti (a Catanzaro Lido alle 17:30); Maida – Cortale A.s.d.; San Pietro Apostolo – U.s. Girifalco; Staletti – Tiriolo.

Di seguito la classifica aggiornata al termine della quinta giornata di ritorno: Goodfellas Catanzaro 36; Tiriolo 35; U.S. Girifalco 31; Stalettì e Cortale A.s.d. 27; Maida 25; Atletico Feroleto 21; San Pietro Apostolo 18; Excalibur Compr Fronti 17; Serrastretta 16; Kennedy J.F. Aquile 12; Grifone Catanzaro 7

Così sono andate le cose nell’ultima giornata: Kennedy J.F. Aquile – Goodfellas Catanzaro 0-3; Cortale A.s.d. – Atletico Feroleto 1-0; Excalibur Compr Fronti – Maida 4-1; Serrastretta – San Pietro Apostolo 1-1; Tiriolo – Grifone Catanzaro 7-1; U.s. Girifalco – Stalettì 3-3

Fer.Gae.