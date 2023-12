Calcio, tutti i movimenti di mercato di dicembre delle maggiori realtà cittadine e dell'hinterland

Lamezia Terme - Ultime riflessioni di mercato tra le principali realtà calcistiche cittadine e dell’hinterland. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria e posizionamento, provvisorio, in classifica.

Il Sambiase, capolista indiscussa del torneo di Eccellenza ma reduce dall’ennesima sconfitta in finale di Coppa Italia, farà ancora un ultimo ritocco alla rosa. Il mercato in entrata non dovrebbe essersi chiuso, insomma, con gli arrivi del terzino sinistro Paolo Brugnano e del giovane esterno offensivo Tommaso Scandale. Si sta cercando un attaccante, prima o seconda punta, ma ponderando molto la scelta per provare a prendere qualcosa di realmente funzionale all’economia della squadra. Qualora arrivasse una prima punta, non sarebbe da escludere la cessione di uno dei due centravanti di ruolo attualmente presenti in organico. Nello specifico, riteniamo potrebbe essere Djalo il sacrificato. Giallorossi che ad ogni modo chiuderanno la stagione quasi con lo stesso organico approntato la scorsa estate. Al momento, infatti, ci sono da registrare le partenze, da tempo ufficializzate, dei soli Cozar e Cordary, rimpiazzate dai già menzionati Brugnano e Scandale. Cambiare poco a dicembre naturalmente vuol dire aver azzeccato quasi tutte le scelte fatte ad inizio stagione, e in casa Sambiase non si può certo sostenere il contrario per quanto vistosi in questi primi quattro mesi di attività agonistica.

Decisamente più movimentata la situazione nell’entourage Vigor Lamezia. Il sodalizio del presidente Salvatore Rettura ha recentemente annunciato Gouveia Garcia Diego Gabriel, attaccante di origini portoghesi capace di svariare su tutto il fronte offensivo. La prima avventura calcistica in Italia del classe ’97 è stata in Serie C con l'Akagras. Ha poi vestito la maglia del Seregno (D). Quindi una parentesi spagnola nelle fila di Barbadas e Guadix CF e il ritorno nella serie D italiana con Orta Nova, L'Aquila, Casarano e Lavello. Garcia va quindi ad aggiungersi agli altri volti nuovi Scalon, Petroff, Rodriguez e Spanò. Hanno invece salutato Mercuri, Tutino, Nebbioso, Bilotta, Scalise, Percia Montani e Gullo. Mercato in entrata non ancora chiuso, però. Innanzitutto, pochi minuti fa è stato ufficializzato il giovane Francesco Lanciano. Cresciuto calcisticamente nell'Academy Crotone, il difensore centrale classe 2005 è poi entrato a far parte del settore giovanile del Catanzaro Calcio. Sempre fuoriquota dovrebbe essere il portiere che andrà a colmare il vuoto lasciato dalla partenza dell’esperto Antonio Mercuri. Inutile rimarcare come si tratti di una scelta molto importante. Se si vorranno cullare concrete speranze di rientrare in corsa nella lotta per il primo posto, o, comunque, avere solide chance di giocarsela nell’eventuale fase nazionale dei play-off, bisognerà necessariamente dotarsi di un portiere in grado di offrire ampie garanzie, ancor di più visto che si tratterà di un altro under in aggiunta al già presente in rosa Columbro.

In Promozione nuovo innesto argentino per l’Atletico Maida. Il presidente Angelo Sgrò ha regalato a mister Stranges un altro importante puntello per provare a rendere ancora più competitiva la rosa dell’undici giallorosso, sin qui vera rivelazione del torneo. Si tratta dell’attaccante classe ‘99 Agustin Torres. Nelle ultime due stagioni, in quarta serie Argentina ha collezionato 47 partite condite da 27 goal. Nello specifico, nel 2022 ha vestito la maglia del Club Atletico Marquesado, l’anno successivo quella del Club Sportivo Desamarados, sua ultima società .

Torres viene descritto come attaccante rapido che può ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta, oltre a poter fungere, all’occorrenza, da esterno d’attacco. Atletico Maida che, nei primissimi mesi del nuovo anno, potrà inoltre contare sul recupero dei due infortunati, ed operati, di lungo corso Iudicelli e Martinez. Il centrocampista dovrebbe aggregarsi al gruppo già a gennaio, l’attaccante a febbraio. A dicembre, di contro, sono andati via i vari Catanzaro, Russo, Anderson Fascetti e, ultimo in ordine cronologico, l’esperto esterno offensivo Antonio Mercuri.

Scendiamo in Prima Categoria dove il Pianopoli si è mosso più a livello di cessioni che di acquisti. Svincolati Rosario Lio, Matteo Ricitano, Angelo Lucia, Gianmarco Bongiovanni e Mattia Lucia. Alla corte di mister Scerbo sono invece approdati l’ex attaccante di Promosport, Rende e Vigor Lamezia, Matteo Gullo, nonché il difensore Antonio De Fazio.

Tutto delineato già da una quindicina di giorni in casa Promosport dove, a fronte delle partenze di Procopio e Buccinnà, sono arrivati il 2004 Giovanni Costanzo e gli esterni offensivi Achille Russo e Andrea Mercurio, quest’ultimo un ritorno a distanza di alcuni mesi.

Poco e niente trapela dal fronte Garibaldina nonostante i ripetuti tentativi di ricevere informazioni dal sodalizio giallorosso.

Chi, anche nelle ultime ore, ha continuato a ritoccare l’organico, è l’Fc San Mango. Innanzitutto, bisogna registrare l’arrivo, nelle vesti di direttore generale, di Gianmarco Lucchino, ex Sambiase, il quale è andato ad affiancare il diesse Bartolotta. Sul versante calciatori, sebbene non ancora ufficializzato, al gruppo si è da poco aggregato il jolly Gianfranco Rondinelli (classe ’89). Noti i suoi lunghi trascorsi, dalla serie C alla Prima Categoria, con la maglia della Vigor Lamezia, il neo biancazzurro è reduce dalla non entusiasmante parentesi con la Virtus Rosarno, in Promozione. Un innesto importante, insomma, a condizione, però, che il ragazzo ritrovi stimoli ed entusiasmo. In precedenza il club sanmanghese aveva annunciato l’esterno classe 2004 Giuseppe Curcio, proveniente dalla Vigor Lamezia, ed il centrocampista, classe 2005, Samuele Bassarelli, cresciuto nelle giovanili del Calcio Lamezia. Questi tre volti nuovi vanno quindi ad aggiungersi ai vari Bevilacqua, Antonio, Nicola e Luigi Perri, Grandinetti, Rubino e Mafoud, tutti arrivati nella prima metà di dicembre. Ceduti, di contro, Iorio, Vairo, Talarico, Leopoldo e Fuda.

Ferdinando Gaetano