Campionati Regionali di Categoria e Assoluti, l’Arvalia Nuoto Lamezia si laurea Campione Regionale

Lamezia Terme - Oltre 11 società e più di 200 nuotatori sono stati protagonisti dei Campionati Regionali di Categoria e Assoluti disputati negli scorsi giorni nelle piscine di Squillace e Cosenza. A primeggiare per il terzo anno consecutivo è stata l’Arvalia Nuoto Lamezia, che si è laureata Campione Regionale proprio grazie alla kermesse indetta dal Comitato Calabro della Federazione Italiana Nuoto. 100 ori, 49 argenti e 26 bronzi, questo il bottino conquistato dalla società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

“Siamo davvero molto soddisfatti – ha commentato il direttore tecnico Francesco Strangis – perché non è per noi una semplice conferma, ma un ulteriore traguardo. Per il terzo anno consecutivo, infatti, non solo siamo stati decretati Campioni Regionali Assoluti, ma lo abbiamo fatto con netto distacco rispetto ai secondi e ai terzi classificati, con oltre 300 punti di differenza, nonostante fossimo in numero inferiore rispetto alle altre due società che si sono piazzate sul podio. Questo dimostra la grande qualità dei nostri atleti e la forza del nostro staff tecnico, formato anche dal preparatore atletico Simone Nicotera, dal mio vice Niccolò De Giorgio e dal collaboratore tecnico Armando Labonia, con i quali lavoriamo in completa sinergia e simbiosi”. Tra i risultati più importanti conseguiti durante la manifestazione calabrese: il pass di Martina Maglia per i Criteria Nazionali Giovanili 2024 nei 50 dorso, nei quali ha stabilito anche il nuovo record regionale; il pass di Domenico Strangis nei 200 dorso; il pass di Gabriele Mascaro nei 200 dorso.

“Sono stati stabiliti anche nuovi record regionali nelle staffette – ha aggiunto mister Strangis – come nella 4×200 stile libero maschi categoria juniores, cadetti e assoluti di Gianluca Pittelli, Angelo Talarico, Leonardo Grasso e Gabriele Mascaro. Record che apparteneva alla Calabria Swim Race, dove c’erano anche due componenti che sono ora nel giro nazionale, ossia Caserta e Passafaro; quindi, per noi è motivo ulteriore d’orgoglio. Abbiamo conseguito anche il record regionale nella staffetta 4×100 mista femmine categoria cadetti e assoluti di Martina Maglia, Aurora Furci, Alessia Nosdeo e Paola Barreca e nella 4×100 stile libero femmine categoria cadette e assoluti di Aurora Furci, Benedetta Gaetano, Paola Barreca e Cristina Galati. Insomma, una manifestazione di rilevanza regionale che ci vede protagonisti con un valore assoluto di atleti. Ora ci godiamo quest’ottimo risultato, ma senza rilassarci un attimo, vista la partenza di domani per i Criteria Nazionali Giovanili 2024”.