Campionati regionali individuali di corsa campestre, la Libertas Lamezia conquista tre podi a Roccella Ionica

Roccella Ionica - "Domenica si sono svolti a Roccella Jonica i campionati regionali individuali di corsa campestre organizzati dalla Fidal Calabria in collaborazione con la società locale Asd Fitwalking su di un percorso di metri 800. "Molto bello e spettacolare si sono dati battaglia tutti gli atleti delle categorie giovanili" è qunto si legge in una nota.

"La Libertas Lamezia - spiegano - nella categoria esordienti 10 femminili ha dominato la prova, ha visto salire sul gradino più del podio Aurora Da Silva seguita dalla compagna di squadra Bianca Matrella. In questa categoria - informano - la Libertas si trova al primo posto nella classifica regionale grazie anche alle prestazioni di Romita Ester quarta classificata e Domizi Maria Chiara 10 classificata. Nella categoria esordienti 10 maschili ottimo secondo posto per Franza Flavio. Il prossimo impegno sarà per domenica 9 marzo a Rocca di Neto nella tenuta Rosaneti Librandi".