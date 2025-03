Campionati regionali individuali di Cross Masters a Rocca di Neto, Bruno e Godino della Libertas Lamezia vincono il titolo

Rocca di Neto (Crotone) - Si sono svolti a Rocca di Neto i campionati regionali individuali di corsa campestre organizzati dalla Fidal Calabria in collaborazione con la società Jure Sport di San Giovanni in Fiore. Su di un percorso di 1000 metri ricavato all’interno della Tenuta Librandi, tra vigneti e oliveti, si sono dati battaglia tutti gli atleti delle categorie giovanili e master maschili e femminili. La Libertas Lamezia ha conquistato due primi posti e due titoli nella categoria 35 per Giuseppe Bruno e Andrea Godino per i masters 40 che hanno condotto la dura e impegnativa gara su e giù per le colline coltivate a vigneti. Anche in campo femminile tre secondi posti con la senior Antonella Palazzo e con Cristina Mercuri M45 e con Antonia Tarantino nella categoria masters 55. Una bella soddisfazione per il tecnico Gregorio Sesto che segue giornalmente gli atleti negli allenamenti e che contribuisce alla crescita del movimento atletico della Calabria con piazzamenti sempre di tutto rispetto.

A fine manifestazione l’associazione “L’Albero della Vite” presieduta da Saveria Sesto ha voluto ricordare Nicodemo Librandi con medaglie agli atleti dei Comuni delle Città del Vino della Calabria consegnate da Enza e Paolo Librandi, insieme ad una bottiglia di Doc Ciro’ rosso, come da antica tradizione di offrire il vino Krimisa agli atleti olimpionici della Magna Grecia ai quali venivano tributati onori divini. Infine, risultato positivo a Brescia del Lametino Antonio Zarola specialista delle lunghe distanza dove ha concluso la maratona con il tempo di 4ore 05 minuti.