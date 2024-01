Campionato Italiano di Slalom 2024, confermato anche quello Curinghese

Curinga - Anche per il 2024 saranno 13 le tappe che caratterizzeranno il Campionato Italiano di Slalom organizzato dall’Acisport. Tra queste c’è la conferma dello Slalom Curinghese, entrato nel circuito nazionale lo scorso anno.

“Una conferma che inorgoglisce non solo la società organizzatrice, la Lamezia Motorsport, ma tutta la cittadina dell’hinterland lametino – spiegano gli organizzatori - Un giusto premio non solo per gli organizzatori ma anche per l’Amministrazione Comunale, con in testa il sindaco, Elia Carmelo Pallaria, che ha creduto ed appoggiato questo progetto di sviluppo sportivo e turistico per la cittadina di Curinga. La lotta tricolore tra i birilli si svilupperà sulle strade di ben nove regioni, da nord a sud partendo il 28 aprile dalla Sardegna con lo Slalom Città di Loceri. Tredici tappe con coefficienti diversi per rendere ancora più appassionante, incerto e spettacolare un campionato che non ha mai deluso le aspettative dei vari driver. I primi otto slalom saranno a coefficiente 1, quattro slalom poi a coefficiente 1,5 e ultimo slalom a coefficiente 2 per un finale tutto da vivere nell’ultimo appuntamento il 27 ottobre con lo Slalom Città di Avola. Lo Slalom Curinghese è stato inserito dall’Acisport nella nona casella del calendario tricolore in data 1° settembre 2023, primo in cui il punteggio viene moltiplicato per 1,5”.

Calendario Cis 2024

28/04 7° Slalom Città Di Loceri

12/05 29° Slalom Rocca Di Novara

26/05 8° Slalom Di Gambarie

16/06 22° Slalom Agro Ericino

30/06 12° Slalom Dei Trulli – Monopoli

14/07 31° Slalom Città Di Campobasso

28/07 5° Slalom Città Di Corleto

11/08 20° Slalom Città Di Santopadre

01/09 9° Slalom Curinghese

15/09 11° Slalom Dei Colli Euganei Città Di Este

29/09 29° Slalom Torregrotta-Roccavaldina

13/10 37° Maxislalom Salerno – Croce Di Cava

27/10 16° Slalom Città Di Avola