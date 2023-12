Circolo di Scherma Lametino alla Prima Prova Nazionale Under 14, i risultati

Lamezia Terme - È calato il sipario a San Severo sulla Prima Prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving di sciabola. Sulle pedane del Palasport “Falcone e Borsellino” si sono dati battaglia 395 atleti Under 14, divisi per categoria, dove hanno partecipato 9 piccoli atleti del Circolo di Scherma Lametino.

Questa tappa ha segnato l’inizio del percorso stagionale con destinazione la 60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi, in programma nel maggio 2024 a Riccione dove saranno assegnati i titoli italiani Under 14. “I nostri ragazzi hanno dimostrato ancora una volta il loro valore ottenendo ottimi risultati grazie al loro impegno e al lavoro svolto durante gli allenamenti, guidati dal Maestro Costanzo Giuseppe e dagli Istruttori Nazionali Lucchino Alessandra e Consoli Ignazio” spiegano dal circolo.

Gli allievi presenti alla competizione

Bambine Sciabola Femminile Anna Bertucci

Giovanissime Sciabola Femminile Fiamma Mercuri

Ragazze Sciabola Femminile Anna Fiaschi

Giovanissimi Sciabola Maschile Alberto Arpaia, Domenico Caroleo e Riccardo Sessa

Ragazzi Sciabola Maschile Antonio Mercuri

Allievi Sciabola Maschile Simone Gigliotti

Il miglior risultato è stato fatto da Fiamma Mercuri che ha conquistato il 7° posto. “Ha disputato una gara esemplare – affermano dal Circolo Lametino - e probabilmente si è sentita già appagata del fantastico risultato che nel momento importante per poter raggiungere un gradino più alto si è completamente rilassata, cose che non devono accadere ma si tratta sempre di una ragazza di 12 anni”.

Altro risultato di rilievo nella categoria Giovanissimi è stato fatto da Riccardo Sessa ottenendo il 10° posto dopo avere disputato la prima fase a Gironi e poi la prima diretta in modo soddisfacente.

“Per tutti gli altri un po’ di rammarico c’è per la prestazione di Arpaia, Bertucci (all’esordio in questa competizione) e di Gigliotti che hanno ceduto il loro proseguimento perdendo per una sola stoccata – proseguono - Buono l’inizio per tutti i ragazzi che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti e tutto lo staff è sicuro che si potranno conquistare risultati migliori. Ancora una volta il nostro sodalizio si mette in evidenza in campo nazionale ed essere tra le prime società d’Italia. Grazie a tutti i nostri allievi che con tanto sacrificio e con tanto amore per la scherma cercano di portare in alto il loro nome, quello dell’Asd Circolo Scherma Lametino, della città di Lamezia Terme e della Calabria”.

Risultati

Giovanissime Sciabola Femminile:

7° Fiamma Mercuri

Giovanissimi Sciabola Maschile:

10° Riccardo Sessa

36° Alberto Arpaia

56° Domenico Caroleo

Bambine Sciabola Femminile:

19° Anna Bertucci

Ragazze Sciabola Femminile:

34° Anna Fiaschi

Allievi Sciabola Maschile:

21^ Simone Gigliotti

Ragazzi Sciabola Maschile:

38^ Antonio Mercuri