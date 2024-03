Circolo scherma lametino, dopo due anni si ritorna in serie A2 a squadre nella Sciabola Maschile

Piacenza - Dopo due anni si ritorna in serie A2 a squadre nella Sciabola Maschile con Alessio Piraina, Viola Luca, Fiaschi Mattia e Angelo Chirumbolo. "Questa promozione è arrivata in un momento particolare e ne approfittiamo per onorare e dedicare questo traguardo al compianto Maestro Riccardo Viola. Il nostro staff, la ASD Circolo Scherma Lametino e i ragazzi che hanno raggiunto questo traguardo sono felici di questa decisione. Questo è dovuto perché il Maestro Viola è sempre stato vicino al nostro sodalizio aiutandoci nei momenti di difficoltà offrendoci la possibilità di allenarci presso le proprie strutture. Non solo si è dato sempre da fare a cercare una soluzione, a dare consigli e darci supporto. Grazie ancora per tutto quello che hai fatto caro Maestro Riccardo. Il nostro sodalizio ti ricorderà sempre". Così dal circolo scherma lametino.

Per quanto riguarda la cronaca della gara, raccontano: "dopo il girone a tre squadre, ottenendo due vittorie, la squadra si piazza al terzo posto in graduatoria. Il primo incontro, negli ottavi, vede vincere i ragazzi per 45/25 contro la bottagisio sport center di Verona. Il secondo incontro si trovano difronte il Discobolo sciacca per accedere in semifinale vincendo per 45/28. Con questa vittoria la ASD Circolo Scherma Lametino conquista la promozione in A2 in quanto le prime quattro classificate venivano promosse. Gli assalti successivi, il primo contro Scherma Augusta Taurinorum di Torino, valido per la finalissima si perde per 45/33. La finale per il terzo e quarto posto troviamo Ager Nucerinus di Salerno e purtroppo si perde ancora 45/30 precludendo la possibilità di portare una medaglia a casa. I ragazzi sicuramente soddisfatti della promozione in A2 hanno mollato un po’ le redini per cercare di raggiungere almeno il podio che sarebbe stato strameritato per tutto quello che hanno dimostrato e per tutto quello che hanno dato con grande determinazione e grinta. Cose che succedono soprattutto quanto si tratta di ragazzi di 15/16 anni tra l’altro la squadra più giovane di tutta la serie a squadre disputata qui a Piacenza. Un grande applauso a tutti i ragazzi che nell’occasione sono stati accompagnati dal Maestro Costanzo Giuseppe, un grande merito va anche a tutto lo staff, ai genitori e a tutta la famiglia della scherma del nostro sodalizio. Con grande soddisfazione lo staff fa i complimenti alla squadra che ha raggiunto un ottimo obiettivo ottenendo questa fantastica promozione in A2".