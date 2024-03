Conclusa 5° edizione “XC Pianopoli”, i risultati

Pianopoli - Si è conclusa domenica 3 marzo la 5° edizione della “XC Pianopoli”, tappa del campionato regionale Mtb Csi. La società organizzatrice, Pianopoli Bike Team del presidente Lorenzo Talarico e Ciccio Brando ha ospitato 80 atleti provenienti da tutta la Calabria. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Michele Torchia della squadra cosentina “Drs Cycling”, atleta giovane e in crescita. Secondo e terzo posto sono andati rispettivamente a Francesco Tramontana (Asd Habitat) e a Antonio Mazzullo (Mtb Palmi). Il primo classificato società va alla squadra di casa che si è presentata in griglia con: Paolo Patti, Vincenzo Conace, Gaspare Calidonna, Antonio De Fazio, Luigi Elefante, Antonio Labate, Oscar Cuda, Vincenzo Dattilo, Nicola Caruso. La società “si congratula con il vincitore, ringrazia gli sponsor per il continuo sostegno e da appuntamento alle prossime tappe”.

