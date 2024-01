Conclusa stagione 2023 per la Pianopoli Bike Team

Pianopoli – Si è conclusa la stagione 2023 con la premiazione presso Cittanova del campionato Csi Amatoriale Calabria. La Pianopoli Bike Team, del presidente Lorenzo Talarico e Ciccio Brando, ha totalizzato 2 podi sia nel campionato a squadre di MTB XC, sia nel campionato a squadre su strada. Inoltre numerosi premi individuali quali:

Campionato Strada squadra

1’ società



Campionato MTB squadra

2’ Società



Campionato Elìte sport strada

1’ Chirico

2’ Toscano



Campionato M1 strada

3’ Nicola Caruso



Campionato M5 strada

2’ Santo Ferraiuolo



Campionato Women

Paola Boncuore



Campionato mtb Elìte sport

1’ Toscano



Campionato mtb m1

1’ Patti

2’ Cittadino



Campionato mtb M2

1’ Labate



Campionato mtb M4

3’ Calidonna

La società ringrazia “tutti gli sponsor che hanno reso possibile tutto ciò, il comitato Csi Calabria per le numerose attività sportive svolte in tutto il 2023, Lorenzo Talarico per aver centrato tutti gli obiettivi prefissati e Francesco Brando per avere guidato i ragazzi durante tutta la stagione”.