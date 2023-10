Coppa Calabria, l'Icierre Lamezia agli ottavi di finale dopo il 5-5 contro l'Olimpus

Maida - Al palazzetto di Maida, l'Icierre batte un colpo ed accede ai ottavi di finale della Coppa Calabria. Il passaggio del turno arriva dopo un 5-5 contro l'Olimpus di mister Scarpino. "La partita - commentano in una nota - è vibrante sin dai primi minuti di gioco, in cui i neroverdi subiscono l'1-0 iniziale. Dopo il primo quarto d'ora giocato con il freno tirato, i neroverdi reagiscono e Madonna mette in rete il gol della parità. Si va al riposo in perfetto equilibrio. Nella ripresa, i ritmi si alzano vertiginosamente con azioni da una parte e dall'altra. Chi va avanti è sempre l'Olimpus che riesce a trovare il doppio vantaggio, ma è sempre Madonna con due reti a rimettere le cose in equilibrio. Nella seconda fase di gioco, si scatena Giovanni De Luca che, nel giorno del suo compleanno, si regala un doppio sigillo che pesa tantissimo: il numero 5 neroverde è bravo, prima con una punizione ben calciata e poi con un tiro libero realizzato nel finale, a fissare il punteggio sul poi definitivo 5-5".

Decisive anche le parate di Bentornato che proprio nell'ultima azione della partita si è reso protagonista di un intervento "fenomenale" su Giampà. Un risultato, quello di 5-5, che premia i neroverdi in virtù del criterio dei gol segnati in trasferta e che permette a Montesanti e compagni di accedere agli ottavi di finale superando un avversario di categorie superiori. Agli ottavi per l'Icierre ci saranno le Pantere Nere, altra squadra che lo scorso anno si è guadagnata l'accesso in C1.