Coppa Calabria: si infrange in finale il sogno della Promosport. Lametini battuti 4-1 dal Soccer Montalto

Catanzaro – Alla sua prima storica finale di Coppa Calabria, la Promosport Lamezia deve arrendersi ad una Soccer Montalto dimostratasi superiore tecnicamente e più prestante sotto l’aspetto fisico. Eloquente, in tal senso, il 4-1 finale. La 47^ edizione della manifestazione riservata ai club di Prima Categoria se l’aggiudica, quindi, la formazione cosentina, succedendo alla Silana nell’albo d’oro. Soltanto due squadre dell’hinterland lametino, peraltro non più attive, sono state capaci, in questo quasi mezzo secolo, di alzare questo trofeo: la Terina di Nocera Terinese nel 1982 ed il Castiglione Mare di Falerna nel 2003. La Promosport è comunque stata la prima squadra di Lamezia ad arrivare in finale di questa competizione. Corigliano e compagni adesso potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato, dove ci sarà da difendere quella prima posizione che un mese fa sembrava consolidata e invece ora divenuta decisamente incerta, complici le due sconfitte rimediate a San Giovanni in Fiore ed a Cirò Marina e, di contro, la striscia di successi consecutivi inanellate dalle più immediate inseguitrici Silana e Scandale.

La cronaca della finale

Sul sintetico del Centro Tecnico Federale di Catanzaro, mister Viterbo, orfano dello squalificato Saladino e dell’infortunato Gallo, schiera un undici a trazione anteriore, vista la contemporanea presenza in campo di Corigliano, Perri, Santacroce e Sano. Coppia centrale arretrata composta da Vaccaro e Kamel, con Morelli e Galloro esterni. Tra le fila avversarie spicca, in difesa, l’ex Vigor Lamezia (in Eccellenza nella stagione 2016-17) Gaetano Bertini.

Come già anticipato, avvio veemente del Soccer Montalto che passa in vantaggio al 4’: accellerazione di Celestino che sfonda in area e serve Vieirà il quale, dal vertice dell’area piccola, di sinistro la mette nell’angolino più lontano. Poco dopo Celestino prova a mettersi in proprio calciando rasoterra una punizione laterale, Vecchio addomestica la sfera in due tempi. La reazione dei lametini sta tutta in un traversone poco preciso di Sano sul quale non può arrivarci Santacroce. Molto più ficcanti i rossoblù i quali continuano a sfondare sul fronte mancino d’attacco. Prete R. s’incunea nei sedici metri finali, ma angola troppo la mira sul palo più vicino. Al 12’ azione insistita in area lametina: batti e ribatti con tiro finale di Bouvet, dal limite, di poco fuori. Nel frattempo l’arbitro grazia, non ammonendolo, Corigliano, autore di una dura entrata su un avversario. Nella ripresa succederà l’esatto opposto, con il semplice calcio di punizione dato dopo che il capitano dei biancazzurri stava partendo in contropiede. Al 28’ punizione di Perri che s’impenna, rendendo facile la presa in uscita di Martin. Al 40’ ripartenza dei montaltesi ancora sulla fascia di sinistra: Morelli resta dolorante a terra dopo essere andato a saltare in contrasto, per l’arbitro è tutto regolare e così la palla arriva a Bouvet che sfonda in area e lascia partire un tiro-cross che l’accorrente Renato Prete deve solo spingere in rete.

Al 5’ della ripresa il portiere rossoblù deve compiere la sua prima vera parata dell’incontro. E’ bravissimo a volare per respingere la bordata, su calcio di punizione dalla distanza, di Perri. Galloro prova a ribadire, di prima intenzione, verso la porta, ma di fatto tira addosso a Martin che stavolta può bloccare a terra. Il brivido fatto correre agli avversari galvanizza i lametini. Kamel esce imperiosamente palla al piede dalla propria metacampo, avanza e fa filtrare in area per Sano che impegna severamente Martin. Tutto inutile, però, dato che nel frattempo si era alzata la bandierina del signor Seminara. Appena un minuto dopo, arriva il 3-0 a stroncare definitivamente le gambe ai biancazzurri. Lungo rinvio di Bertini per Silva che brucia in velocità Morelli e Vaccaro ed una volta arrivato a tu per tu con Vecchio, lo batte di precisione mettendola sul palo più lontano. Il numero uno dei lametini poi evita per due volte il 4-0 chiudendo lo specchio in uscita a Celestino prima e Prete R. poi. In quest’ultima occasione rimane pure dolorante a terra qualche minuto per via della gamba non tirata indietro dal numero 7 avversario, giustamente ammonito. Al 14’ Caruso rinvia addosso a Martinez rischiando la frittata. Rete della bandiera che comunque arriva dopo una decina di minuti. Splendida triangolazione nello stretto Perri – Sano – Perri, con quest’ultimo che buca Martin sul palo più lontano. Secondo gol in questa edizione di Coppa Calabria per l’ex Audace Decollatura.

La Soccer resta tuttavia pericolosissima ogni qualvolta riparte in velocità. Vecchio è superlativo nel sbarrare lo specchio ai due fratelli Prete, ma nulla può, al 40’, sul gran destro al volo di Bouvet a riprendere una corta respinta aerea di Kamel.

Alla ripresa del gioco, Delfico scodella lungo in area dove Martinez, coordinandosi splendidamente, in acrobazia segna un eurogol, applaudito anche dai numerosi tifosi arrivati da Montalto. Peccato che per il secondo assistente l’ex Atletico Maida fosse in fuorigioco. Il match si chiude con la punizione, in pieno recupero, dalla lunga distanza di Martinez che sfiora la traversa.

Post gara

Prima della consegna della Coppa ai cosentini, ma dopo la premiazione della terna arbitrale, è toccato a Corigliano e compagni ricevere la medaglia e la targa di squadra seconda classificata dalle mani del lametino Antonio Caroleo, consigliere del Comitato Regionale Calabria della Lnd.

“Ci abbiamo provato fino alla fine – ha dichiarato ai microfoni del C.R.Calabria il trentanovenne Francesco Corigliano - ma bisogna dare merito ad una Soccer Montalto confermatasi complesso molto forte e cinica nello sfruttare qualche nostra disattenzione iniziale”.

Dello stesso tenore il commento finale di mister Viterbo. “Complimenti a loro perché sono stati più cattivi di noi sulle seconde palle, nonché molto concreti. Resto comunque convinto di avere a disposizione un gruppo di ragazzi eccezionali, i quali anche oggi hanno dato tutto”.

Decisamente più alto l’umore in casa rossoblù. “Prestazione superlativa della mia squadra, – ha rimarcato il tecnico Piero Bria – che, in questa competizione, con i quattro di oggi è stata capace di segnare la bellezza di 24 gol. Siamo contenti anche perché la società ci teneva molto a portare a casa questo trofeo”

PROMOSPORT – SOCCER MONTALTO 1-4

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Galloro, Vaccaro, Kamel, Morelli (9’st Delfico), Corigliano, Decio; Piacente (22’st Russo), Perri, Santacroce (9’st Martinez); Sano. In panchina: La Porta, Gaetano, Cullice, Crapella, Liparota, Giudice. Allenatore: Viterbo

SOCCER MONTALTO: Martin, Benvenuto, Bertini, Abbruzzese, Pansera (27’st Mammone), Caruso, Celestino (27’st Prete A.), Bouvet (41’st Cinque), Vieira (44’st Alfano), Prete R. (44’st Miceli), Silva. In panchina: Cortaberria, Figliuzzi, Fiorita,Perrotta. Allenatore: Bria

ARBITRO: Lorenzo Miozzo da Vibo Valentia (Spinosa e Seminara da Reggio Calabria)

MARCATORI: 4’pt Vieira (SM), 40’pt Prete R. (SM); 8’st Silva (SM), 26’st Perri (P),40’st Bouvet (SM)

NOTE: pomeriggio coperto con leggera pioggia durante il primo tempo. Ammoniti Santacroce (P), Piacente (P), Celestino (SM), Prete R. (SM), Bertini (SM). Recupero: 4’pt e 3’st

Ferdinando Gaetano