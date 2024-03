Coppa Karate Calabria Memorial maestro Domenico Maurino, presenti anche ragazzi lametini

Pianopoli – Si è disputata domenica 24 marzo, organizzata dalla Fijlkam Comitato Regionale Calabria, la Coppa Karate Calabria Memorial Maestro Domenico “Mimmo” Maurino, che partendo dalla Campania, con la sua conoscenza e umanità, è diventato un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo delle arti marziali di tutto il sud Italia.

Per la città di Lamezia Terme, ha partecipato all’evento anche l’A.S.D. Sporting Center del maestro Vincenzo Ruberto che ha ottenuto ottimi risultati con l’argento con Giovanni Talarico nella categoria -43 kg, il bronzo con Simone Chieffallo nella categoria -53 kg esordienti, con Rosetta Caputo che ha sfiorato il bronzo a causa di una squalifica occorsa proprio nella fase finale del proprio combattimento e con la medaglia d’oro conquistata nel Kata da Daniel Bernardo che ha dichiarato a fine gara: “in tutti questi anni di formazione e durante la mia carriera agonistica, ho avuto l’onore di incontrare diverse volte il maestro Maurino, soprattutto durante gli stage organizzati a Cetrato, che ha lasciato in me un segno indelebile con i suoi insegnamenti e proprio a lui voglio dedicare questa medaglia d’oro che oggi ho conquistato”. Il maestro Vincenzo Ruberto ha tenuto, poi, a precisare: “io e il coach Alessandro Martello siamo molto soddisfatti della prestazione dei nostri ragazzi e colgo ancora l’occasione per ricordare questo grande uomo che è stato il maestro Mimmo Maurino, con cui abbiamo condiviso tante giornate di sport durante le quali ci ha regalato esperienze uniche di formazione dove, soprattutto attraverso il gioco, riusciva a trasmettere ai ragazzi i veri valori in cui le arti marziali affondano le proprie radici”.