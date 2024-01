Eccellenza, altro poker della Vigor Lamezia: 4-2 al Soriano

Lamezia Terme - Ennesimo poker biancoverde nel big match della diciannovesima giornata di Eccellenza tra Vigor Lamezia e Soriano. Al “D’Ippolito”, dopo aver chiuso un primo tempo piuttosto nervoso in vantaggio per 2-0 grazie a un rocambolesco goal di Scalon, con la complicità del portiere Stillitano, al 14’, e a una staffilata di Bernardi al 44’, i lametini dilagano nella ripresa con Catania (63’) e De Fazio (67’). Di Fioretti, su calcio di rigore al 52’, e Giorgetti, a dieci minuti dal novantesimo, le marcature rossoblu. Prosegue, dunque, il momento magico della Vigor, sempre seconda in classifica ora a +7 sul Cittanova e +8 sui vibonesi.

Cronaca

Primo tempo

3’ Punizione di Curcio respinta dalla barriera, la palla arriva a De Fazio che di controbalzo chiama Stillitano alla deviazione plastica in angolo

7’ Il Soriano risponde con un destro da fuori di Straccia, conclusione potente ma imprecisa

14’ Vigor in vantaggio. Rilancio senza grosse pretese di Scalon che si trasforma in un tiro in porta, Stillitano calcola male le distanze e la combina grossa raccogliendo il pallone oltre la linea

27’ Catania allarga per Bernardi, l’esterno biancoverde converge verso il centro e lascia partire un tiro pericolosissimo che lambisce la traversa

34’ Silvagni serve Garcia che calcia debolmente, Stillitano stavolta blocca senza problemi

44’ Raddoppio Vigor. Cross da sinistra per il colpo di testa di Catania respinto da un difensore, la palla arriva a Bernardi che fulmina Stillitano con un terrificante sinistro di controbalzo sotto la traversa

Secondo tempo

7’ Il Soriano accorcia le distanze. Rodriguez controlla con un braccio una rimessa letarale in area biancoverde, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, Fioretti spiazza Columbro e rimette in partita i suoi

10’ Padroni di casa pericolosi con un destro di Villella deviato in angolo dall’estremo difensore rossoblu

18’ Vigor –Soriano 3-1. Lancio col contagiri di Curcio per Catania che infila Stillitano di destro

22’ La Vigor cala il poker con un tiro al volo di De Fazio sotto l’incrocio

26’ Girata di Foderaro neutralizzata dal portiere ospite

35’ Soriano in goal con un’incursione offensiva di Giorgetti che si insinua tra le maglie della retroguardia biancoverde e supera Columbro con un tocco mancino

47’ Altro tentativo di Foderaro bloccato da Stillitano

Vigor Lamezia – Soriano 4-2

Marcatori: 14’ Scalon (V), 44’ Bernardi (V), 7’st rig. Fioretti (S), 18’st Catania (V), 22’st De Fazio (V), 35’st Giorgetti (S)

Vigor Lamezia: Columbro, Villella, De Fazio (40’st Amendola), Rodriguez, Mascaro, Scalon, Bernardi, Curcio (31’st Calomino), Catania (25’st Catania), Garcia (19’st Verso), Silvagni (40’st Lavrendi)

A disp. Gualtieri, Foderaro M., Donoso, Fiorentino

All. Fanello

Soriano: Stillitano, Macias (17’st Mercurio), Bellino, Casadonte, Napoli, Giorgetti, Straccia (31’st Stramandinoli), Casile (17’st Pertierra), Fioretti, Ocampo (13’st Guerrisi), Acosta

A disp. Mazzotta, Raso, Turcarolo, Ruotolo, Michelli

All. Giovinazzi

Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria

Assistenti: Salturo e Lavarra di Cosenza

Note: Angoli 4-4; Ammoniti: Curcio (V), Acosta (S), Ocampo (S), Bernardi (V), Rodirguez (V)

Rec. 1’ e 5’

Spogliatoi

La Vigor ci ha preso gusto. Dopo il 4-1 rifilato al Digiesse Praia Tortora nell’ultima giornata di andata, sorta di spatiacque nella stagione biancoverde, e il poker inflitto, senza possibilità di appello, alla Palmese domenica scorsa, i ragazzi di Danilo Fanello continuano a macinare gioco e occasioni da rete surclassando anche il malcapitato Soriano, sempre più distante dalla rivelazione ammirata a inizio campionato. Una vittoria importantissima che consolida, grazie anche al pari tra Cittanova e Palmese, il secondo posto in classifica alle spalle del Sambiase, frutto di un ultimo mese in grande spolvero impreziosito da sette risultati utili consecutivi (ben sei le vittorie). Chiaramente soddisfatto, al termine dell’incontro, il tecnico lametino, soprattutto per il ritrovato calore del tifo biancoverde, un po’ mancato nei primi mesi: “Questo è ciò che abbiamo sempre cercato – ammette Fanello – anche quando le cose non andavano per il verso giusto. Però, come ho detto spesso, dovevamo essere noi a portare la gente dalla nostra parte, perché certe cose non accadono dal nulla. Da un po’ di tempo, ci stiamo riuscendo e siamo felicissimi della presenza massiccia che c’era oggi sugli spalti. Indossare questa maglia è motivo d’orgoglio e dobbiamo continuare a lavorare così per portare un numero sempre maggiore di persone allo stadio. E questo è possibile soprattutto se la domenica vinci”. Nonostante il risultato abbastanza eloquente, però, l’allenatore ha comunque qualcosa da rimproverare ai suoi, soprattutto a inizio ripresa, quando il Soriano ha rischiato di tornare in partita: “Sapevamo fosse una partita difficile, contro una squadra organizzata, cattiva, che non a caso gravita intorno alle zone alte della classifica, ecco perché non mi sono piaciuti i primi dieci minuti della ripresa, quando siamo rientrati in campo quasi convinti fosse già finita. Siamo stati bravi a riprenderci immediatamente, ma sono cose che non mi piacciono. Questo significa che dobbiamo lavorare meglio su determinate situazioni e – conclude – ricordarci di non dar mai nulla per scontato”.

Francesco Sacco