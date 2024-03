Eccellenza, Vigor Lamezia e Sambiase non si fanno male: 0-0 al “D’Ippolito”

Lamezia Terme - Termina a reti inviolate l’atteso derby d’alta classifica tra Vigor Lamezia e Sambiase, valido per la venticinquesima giornata di Eccellenza. Nonostante la superiorità numerica durata un’intera frazione di gioco (espulso Trentinella al 44’) e una partita giocata, nel complesso, meglio dei giallorossi, i ragazzi di Danilo Fanello non riescono a scardinare la retroguardia ospite, rimediando un punto che lascia invariato Il distacco tra le due squadre. Tornano inferiori a dieci, invece, le lunghezze dal Soriano terzo in classifica, vittorioso per 3-0 sul Gioiosa Jonica.

Cronaca

Primo Tempo

1’ Vigor subito propositiva con Villella che prova il destro da posizione defilata, palla fuori

13’ Filtrante per Bernardi che riesce a scavalcare Giuliani in uscita e mettere un invitante pallone al centro che non trova però alcun compagno

15’ Fanello perde subito Scalon per un guaio muscolare, al suo posto Mascaro

18’ Problemi anche per Scrugli, sostituito da Morelli con Cataldi

44’ Trentinella, già ammonito, ferma fallosamente una ripartenza della Vigor e rimedia il secondo giallo lasciando il Sambiase in 10

Secondo tempo

3’ Angolo di Villella e deviazione al volo di Bernardi che non trova la porta

5’ Villella tenta la soluzione da fuori area, palla alta

6’ De Fazio mette al centro per Foderaro la cui deviazione in scivolata trova un reattivo Giuliani

9’ Morelli opta per un centravanti di ruolo sostituendo il falso nueve Crucitti con Djalo

12’ Cataldi appoggia a Solomon che calibra male il cross verso Djalo a centro area

24’ Traversone di Amendola che pesca De Fazio all’altezza del secondo palo, l’esterno biancoverde controlla e lascia partire un gran sinistro che trova l’ottima risposta di Giuliani

30’ Amendola scambia con Bernardi ma il suo cross trova la provvidenziale, quanto rischiosa, deviazione in angolo di Strumbo

48’ Ci prova Curcio dalla trequarti, Giuliani fa buona guardia. È l’ultima emozione dell’incontro: dopo otto minuti di recupero, Vigor-Sambiase termina 0-0

Vigor Lamezia – Sambiase 0-0

Vigor Lamezia: Columbro 6, Villella 6 (22’st Amendola 6), De Fazio 6.5, Rodriguez 6.5, De Nisi 6, Scalon sv (15’ Mascaro 6), Spanò 6 (15’st Catania 6), Lavrendi 6 (33’st Curcio sv), Foderaro G. 6.5, Bernardi 6, Silvagni 6.5 (22’st Garcia 6)

A disp. Gualtieri, Calomino, Foderaro M., Verso

All. Fanello 6.5

Sambiase: Giuliani 6, Perri 6, Schirripa 5.5 (39’st Frasson V. sv), Monteiro 6, Colombatti 7, Strumbo 6.5, Trentinella 4.5, Solomon 6, Scrugli sv (18’ Cataldi 5 49’st Frasson S.), Crucitti 5.5 (9’st Djalo 5,5), Umbaca 6 (39’st Iania sv)

A disp. Martino, Piriz, Espinar, Abayian

All. Morelli 6

Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria 6.5

Assistenti: Varacalli di Locri e Graziano di Paola

Note: Angoli 4-2; Ammoniti: Strumbo (S), Bernardi (V), De Nisi (S); Espulsi: 44’ Trentinella (S) per somma di ammonizioni

Rec. 3’ e 6’

Spettatori: 3000 circa

Francesco Sacco