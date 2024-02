Eccellenza, il Brancaleone ferma il Sambiase: 0-0 al "Borrelli"

Brancaleone (Reggio Calabria) - Termina a reti inviolate l’anticipo della ventunesima giornata di Eccellenza tra Brancaleone e Sambiase. Al “Borrelli” di Brancaleone, i giallorossi non riescono dunque a espugnare un campo storicamente difficile, che ha visto i padroni di casa rischiare addirittura di portare a casa l’intera posta in palio. A salvare la capolista, in almeno un paio d’occasioni, il portiere Giuliani e il palo colpito da Tripodi nella prima frazione di gioco.

Primo tempo

13′ Dantraccoli sfonda a sinistra e serve al limite Tripodi che centra il palo alla sinistra di Giuliani

14′ Il Sambiase risponde subito con un colpo di testa di Montero da calcio d’angolo, palla a lato

30′ Dantraccoli impegna Giuliani che fa buona guardia

39′ Lancio per Umbaca trattenuto al limite dell’area, l’arbitro lascia correre tra le proteste giallorosse

Secondo tempo

2′ Tentativo dal limite di Umbaca, Laganà neutralizza la minaccia

9′ Ripartenza Brancaleone con Montero che manca una buona chance allungandosi il pallone e favorendo l’uscita di Giuliani

26′ Cimino cerca il tiro al volo da fuori, pallone reso insidioso dal vento che trova però la pronta deviazione in angolo di Giuliani

28′ Cross da destra per il colpo di testa di Patea, Giuliani fa ancora buona guardia

43′ Padroni di casa ancora pericolosi con una conclusione velenosa di Tripodi deviata in angolo da un gran colpo di reni del portiere giallorosso

È un Claudio Morelli che preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno quello intervenuto al termine dell’anticipo tra Brancaleone e Sambiase, in cui i giallorossi hanno faticato non poco a creare gioco e occasioni da goal, limitati da un avversario ben disposto in campo, bravo nel chiudere gli spazi ma soprattutto pericoloso in ripartenza, tanto da sfiorare il colpaccio in almeno un paio di occasioni. “Sapevamo fosse una gara difficile – ammette il tecnico del Sambiase – contro un’ottima squadra che, alla fine, ha persino creato più occasioni da rete di noi. Il Brancaleone ci ha messo in grandi difficoltà, chiudendo tutti gli spazi, giocando a viso aperto, uomo contro uomo, e puntando forte sulle ripartenze. Ecco perché, a conti fatti, reputo questo pari un punto importante. D’altronde, se questa squadra gravita da sempre intorno alle zone alte della classifica, un motivo ci sarà”. Lo stop di oggi, dunque, non preoccupa più di tanto l’allenatore giallorosso, anche perché il distacco dalla Vigor Lamezia, impegnata domani contro una squadra tutt’altro che irresistibile come la Paolana, in caso di probabile successo biancoverde, resterebbe comunque considerevole (sei punti): “Noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e al nostro campionato, che va avanti con un altro risultato utile su un campo difficile. Come dico sempre, ogni partita archiviata è un passo in più verso la fine del campionato. Adesso mancano sei gare e sono certo – conclude - che da lunedì torneremo a lavorare con la stessa voglia di sempre per raggiungere il nostro obiettivo”.

Brancaleone – Sambiase 0-0

Brancaleone: Laganà. Dantraccoli, Morabito, Montero, Patea, Nucera, Galletta G. (41’st Candito), Cimino, Borrello (38’st Tuscano), Violi, Tripodi (44’st Galletta D.).

A disp: Blefari, Marriella, Galletta S, Manganaro, Romeo, Carbone.

All. Criaco

Sambiase: Giuliani, Perri, Schirripa (35’st Frasson V), Monteiro (35’st Piriz), Colombatti, Strumbo, Trentinella, Solomon, Iania (11’st Abayan), Umbaca, Cataldi (15’st Scrugli).

A disp: Martino, Morelli, Alves, Frasson S, Persico.

All. Morelli

Arbitro: Idone di Reggio Calabria

Assistenti: Moschella di Reggio Calabria e Cardia di Locri

Note: Angoli 9-3; Ammoniti: Solomon (S), Trentinella (S), Borrello (B)

Rec: 1’ e 6’

F. S.