Eccellenza, Sambiase vince 4-1 su Palmese: minuto di silenzio per giovane morta in un incidente

Lamezia Terme – Soffre per un tempo, ma alla fine un Sambiase rimaneggiato riesce a trovare i primi tre punti dell’anno, liquidando la Palmese con un rotondo 4-1. Al “Renda”, sotto una pioggia battente che ha certamente influito sullo spettacolo, i giallorossi si scatenano nella ripresa e calano il poker grazie ai goal di Umbaca (53’), Trentinella (65’), Crucitti (90’) e Cataldi in pieno recupero. Di Militano, su calcio di rigore, la rete che ha momentaneamente riaperto l’incontro a dieci minuti dal novantesimo. Sambiase sempre capolista a quota 40 punti, a +8 sulla Vigor seconda in classifica e +10 sul Cittanova, prossimo avversario in campionato.

Cronaca

Primo tempo

0’ Osservato un minuto di silenzio in ricordo di Rosalinda Falvo, giovane tifosa giallorossa scomparsa in un tragico incidente stradale sabato

16’ Colpo di testa di Perri su punizione di Crucitti che non impensierisce Budano

25’ Fuga di Costanzo sulla destra e cross per Umbaca che non trova l’impatto di testa a tu per tu con Budano

37’ Ci prova Giovanizzi dalla distanza, Giuliani blocca a terra

41’ Umbaca serve Costanzo che si scontra con Budano in uscita, per l’arbitro è fallo dell’attaccante, costretto a uscire dal campo per infortunio

46’ Lavecchia chiama Giuliani alla respinta in tuffo, sulla ribattuta il tentativo di assist del numero 4 neroverde trova la chiusura in angolo della retroguardia di casa

Secondo tempo

1’ Assist di Perisco per Crucitti che pesca l’incrocio dei pali con una gran girata al volo, azione vanificata dalla posizione di offside del capitano giallorosso

2’ Disimpegno errato della retroguardia sambiasina che favorisce Militano il cui destro sfila di poco sul fondo

8’ Sambiase in vantaggio. Cross verso Iania contrastato da un difensore, sulla palla vagante Umbaca è il più lesto di tutti a raccogliere l’invito e battere Budano

20’ Il Sambiase trova il goal del 2-0 con una gran punizione di Trentinella da posizione defilata che sorprende Budano sul suo palo

26’ Azione personale di Militano che chiama Giuliani alla deviazione in angolo

31’ Slalom di Deza e sinistro dal limite che non impensierisce Giuliani

34’ La Palmese accorcia le distanze. Calcio d’angolo verso Gomez atterrato in area da Strumbo, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, Militano trasforma con freddezza e riapre la partita

45’ Piriz pesca sul secondo palo Crucitti che, tutto solo, appoggia in rete per il 3-1 giallorosso

48’ Il Sambiase cala il poker. Cataldi fa fuori mezza difesa, salta anche Giuliani e deposita in rete per il 4-1 finale

Sambiase – Palmese 4-1

Marcatori: 8’st Umbaca (S), 20’st Trentinella (S), 35’st rig. Militano (P), 45’st Crucitti (S), 48’st Cataldi (S)

Sambiase: Giuliani, Perri, Frasson V., Iania, Colombatti, Strumbo, Persico (41’st Cataldi), Trentinella (46’st S. Frasson), Costanzo (46’ Piriz), Crucitti (46’st Alves), Umbaca

A disp. Martino, Morelli, Scandale, Vasapollo, Schirripa

All. Morelli

Palmese: Budano, Giovinazzi (42’st Camara), Barbosa, Lavecchia, Gomez, Tapia, Militiano, Gandini, Basile (14’st Ouattara), Deza, Guerrisi

A disp. Zampaglione, Iulis, Villar, Pititto, Merida, Catalano, Rizzo

All. Crucitti

Arbitro: Millea di Catanzaro

Assistenti: Fouad e Ventre di Rossano

Note: Angoli 3-4; Ammoniti: Strumbo (S), Ouattara (P)

Rec. 2’ e 5’

Francesco Sacco