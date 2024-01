Eccellenza, il Sambiase di scena a Gioiosa per dimenticare la Coppa

Lamezia Terme - A due settimane di distanza dall’amaro epilogo in Coppa Italia, il Sambiase è pronto a tornare in campo per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Un torneo, fin qui, dominato dai giallorossi, primi in classifica a +9 sulle inseguitrici Cittanova e Soriano, appaiate in seconda posizione. Chiaro come, considerando il vantaggio non indifferente e quanto vedere nel girone d’andata, il futuro sia tutto nelle mani del club guidato da Claudio Morelli, cui spetterà però l’affatto scontato compito di tenere alto il morale dei suoi ragazzi, reduci dall’ennesimo ko nell’ultimo valzer di Coppa, ormai a tutti gli effetti una sorta di chimera (quattro sconfitte su quattro finali disputate).

Il rischio contraccolpo c’è, ma c’è stato anche il tempo di smaltire la delusione e cercare di riprendere il proprio cammino laddove si era interrotto. La prima giornata di ritorno opporrà al Sambiase il modesto Gioiosa Jonica, terz’ultimo in classifica a quota 14 punti, già liquidato con un secco 3-0 nella gara d’andata, prima prova di forza di quello che, al giro di boa, si sarebbe affermato come il miglior attacco del campionato. Reparto avanzato che, da giovedì, può contare anche sul tanto atteso colpo di questa sessione invernale di mercato. Si tratta di Dani Espinar Vallejo trequartista e seconda punta classe 1995 di Malaga, nella stagione in corso in forza prima al Manduria (Eccellenza Pugliese) e poi al Bitonto (Serie D). Cresciuto nel settore giovanile della sua città, passa poi al Real Valladolid. Sempre in patria, veste successivamente le maglie, tra le altre, di Cp El Ejido, Linense, Merida, Tarazona e Velez. Archiviata una breve parentesi in Slovacchia, con l’SFK Sered, nella stagione 2021/22 inizia la sua avventura in Italia con l’Este, in Serie D. Dopo una buona stagione in Veneto, approda all’Ugento, in Eccellenza Pugliese, dove mette a referto ben 18 goal. Un colpo importante, dunque, e una nuova pedina di esperienza per lo scacchiere di mister Morelli.

Questi i convocati del tecnico giallorosso per la trasferta a Gioiosa:

Portieri

Giuliani, Martino, Donato

Difensori

V. Frasson, Morelli, Perri, Colombatti, Brugnano, S. Frasson, Strumbo, Schirripa, Scrugli

Centrocampisti

Iania, Solomon, Trentinella, Monteiro, Crucitti, T. Alves, Piriz

Attaccanti

Abayan, Costanzo, Scandale, Umbaca, Persico, Djalo, Espinar

Calcio d’inizio ore 14.30.

F.S.