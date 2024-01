Eccellenza, il Sambiase espugna Bocale: 1-0 al "Pellicanò"

Reggio Calabria - Vittoria di misura per il Sambiase nella trasferta a Bocale valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Al “Pellicanò”, gara decisa all’8’ della ripresa dalla terza rete consecutiva di Trentinella, ancora a segno dopo Palmese e Cittanova. Il successo consente ai giallorossi primi in classifica di mantenere inalterato il distacco dalle inseguitrici, in particolare la Vigor Lamezia, vittoriosa con un netto 4-2 sul Soriano.

Cronaca

Primo tempo

8’ Primo squillo Sambiase con un colpo di testa di Colombatti, su punizione di Trentinella, bloccato da Mileto

45’ In un primo tempo avaro di emozioni, Sambiase ancora pericoloso su calcio piazzato con una punizione di Crucitti fuori d’un soffio a Mileto battuto

Secondo tempo

8’ Sambiase in vantaggio. Umbaca riceve lungo l’out di sinistra e mette in mezzo per il colpo di testa vincente di Trentinella

15’ Batti e ribatti in area giallorossa, la palla arriva a Nicalau che non riesce a impensierire Giuliani

38’ Ci prova Alegria dalla distanza, Giuliani è attento

48’ Solomon ha sui piedi la palla del 2-0 ma non riesce a chiudere il match. Bocale – Sambiase termina 0-1.

Bocale – Sambiase 0-1

Marcatori: 8’st Trentinella

Bocale: Mileto, Barnofsky (31’st Guglielmo), De Clò (22’st Picone), Urruty (33’st Licciardello), Baeza, Scoppetta, Arigò (37’st Santapaola), Guerrisi, Alegria, Camilleri (9’st Sapone), Nicolau.

A disp. Marino, Neri, Billetta, Corda.

All. Saviano

Sambiase: Giuliani, Perri, Schirripa (45’st S. Frasson), Monteiro, Colombatti, Strumbo, Trentinella (17’st Cataldi), Solomon, Iania, Crucitti (42’st Piriz), Umbaca.

A disp. Martino, Caputo, Scandale, Alves, Vasapollo, Chiappetta.

All. Morelli

Arbitro: Pasqua da Vibo Valentia

Assistenti: Larosa e Panei di Vibo Valentia

Note: Angoli 3-3; Ammoniti Solomon (S), Urruty (B), Trentinella (S), Crucitti (S).

Rec. 3’, 5’.

F. S.