Eccellenza, il Sambiase fa visita al Digiesse Praia Tortora

Lamezia Terme - Trasferta a Praia per il lanciatissimo Sambiase di Claudio Morelli, primo in campionato a pari punti con la Vigor e vittorioso nell’andata dei quarti di Coppa contro il VE Rende. Un successo coinciso, tra l’altro, con il rientro di due pedine fondamentali nello scacchiere giallorosso: Umbaca e Abayian, quest’ultimo autore del goal che ha deciso l’incontro dagli undici metri.

Due recuperi essenziali non solo nell’economia del gioco del Sambiase, ma anche in vista del tour de force di queste settimane, caratterizzate da un calendario abbastanza fitto, come confermato dal dg Antonio Mazzei al termine della gara di Coppa: “Si tratta di due rientri estremamente importanti, utili anche ad affrontare i numerosi impegni delle prossime settimane, quando ci toccherà scendere in campo più o meno ogni tre giorni, senza dimenticare, ovviamente, il valore tecnico di due giocatori così. Fin qui, abbiamo potuto gestire l’infortunio di entrambi, oltre a quello di Cataldi, con molta tranquillità, grazie a una rosa lunga e al buon lavoro di chi è stato chiamato a sostituirli, ma siamo felici di poterli reinserire gradualmente, garantendo la rotazione effettiva di un gruppo composto, grazie al budget messo a disposizione dalla società quest’estate, da ricambi sullo stesso livello dei titolari”.

Calendario che, domani, opporrà alla capolista il Digiesse Praia Tortora, gara assolutamente da non sottovalutare nonostante il divario, neppure troppo ampio, di classifica: “Sarà una trasferta difficilissima – avverte Mazzei – contro una squadra di tutto rispetto, formata da un organico più che valido e guidata da ormai un paio di stagioni dallo stesso allenatore, mister Aita, che conosciamo molto bene. Penso possa essere una sfida che dirà molto su quali possano essere le nostre reali ambizioni in campionato, una di quelle partite in grado di segnare il percorso della stagione, soprattutto in questa fase e in questa situazione di classifica. Insomma, massimo rispetto per il Digiesse, ma noi dobbiamo andare lì per portare a casa i tre punti, come è nel nostro dna”.

Questi i convocati di mister Morelli per la trasferta al “Tedeschi” di Praia A Mare:

Portieri

Giuliani, Martino, Soverina

Difensori

Frasson, Schirripa, Perri, Scrugli, Strumbo, Colombatti, Morelli

Centrocampisti

Monteiro, Solomon, Crucitti, Iania, Thiago Alves

Attaccanti

Piriz, Costanzo, Abayian, Djalo, Umbaca, Cataldi, Cordary, Vasapollo

Calcio d’inizio ore 14.30

F.S.