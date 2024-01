Eccellenza, il Sambiase liquida il Cittanova 2-0

Lamezia Terme - Va al Sambiase il big match della diciottesima giornata di Eccellenza contro il Cittanova. Al “Renda”, gara decisa da un goal per tempo: padroni di casa in vantaggio al 37’ con Umbaca, a segno con un preciso destro tra palo e portiere, nella ripresa, al 48’, il goal di Trentinella che, di testa, fissa il risultato sul 2-0. Giallorossi sempre più primi in classifica a quota 43 punti, a +8 sulla Vigor Lamezia.

Cronaca

Primo tempo

5′ Cittanova subito pericoloso con un gran calcio di punizione di Condemi diretto verso l’incrocio, Giuliani salva il Sambiase

13′ Corta respinta di testa di Colombatti, la palla arriva a Zarich che manca il tap-in fermato da Giuliani

20′ Il Sambiase risponde con un destro di Umbaca su assist di Crucitti che centra il palo alla destra di Palumbo

22′ Tiro cross di Umbaca, Palumbo smanaccia come può ed evita l’intervento sul secondo palo di un avversario

37′ Sambiase in vantaggio. Umbaca scambia con Solomon e trova il goal con un gran destro tra palo e portiere

41′ Solomon cerca il gran goal al volo dalla distanza, conclusione fuori bersaglio

Secondo tempo

3′ Raddoppio Sambiase. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla in area di Frasson e colpo di testa vincente di Trentinella

14′ Solomon scambia con Umbaca e calcia all’altezza dell’area piccola, il suo destro non gira abbastanza

27′ Ci prova Ricciardi da fuori, palla alta

34′ Tiro a giro di Condemi che si spegne di poco a lato

49′ Mossolini tenta la girata in area, palla che sorvola l’incrocio

Sambiase – Cittanova 2-0

Marcatori: 37’ Umbaca, 3’st Trentinella

SAMBIASE: Giuliani, Perri (40’st Schirripa), Frasson V (29’st Frasson S), Monteiro (35’st Piriz), Colombatti, Strumbo, Trentinella (27’st Cataldi), Solomon, Iania, Crucitti, Umbaca (35’st Alves).

A disp. Martino, Morelli, Scandale, Vasapollo,.

All. Morelli

CITTANOVA: Palumbo, Scarcella, Giofre (10’st Ricciardi), Cianci, Dascoli, Negro, Sapone, Belluzzi (6’st Napoli), Salvi, Condemi, Zarich (6’st Mossolini).

A disp. Stillitano, Scigliano, Infusino, Scarcella, Rechichi, Arietta.

All. Nocera.

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco

Assistenti: Varacalli di Locri e Lavarra di Cosenza

Note: Angoli 5-7; Ammoniti: Frasson V.

Rec: 2’pt, 5’st

F.S.