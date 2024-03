Eccellenza, il Sambiase ospita il Soriano nell’anticipo della ventiseiesima giornata

Lamezia Terme - A una settimana di distanza dal sentito derby del “D’Ippolito”, terminato a reti inviolate, altra giornata di incroci d’alta classifica per le lametine impegnate nel campionato di Eccellenza. Ad aprire le danze, nell’anticipo della ventiseiesima giornata, la capolista Sambiase, che domani ospiterà il Soriano, sorpresa di inizio stagione, quando arrivò a guadagnarsi la vetta per diverse giornate, attualmente ferma in terza posizione. Vibonesi reduci dal netto 3-0 ai danni del Gioiosa Jonica, quinto successo consecutivo che, complice il pari tra i giallorossi e la Vigor Lamezia, ha permesso ai ragazzi di Giuseppe Giovinazzo di accorciare il distacco dai biancoverdi, portandosi, nuovamente, sotto i dieci punti.

Chiaramente improbabile, a cinque partite dal termine, realizzare una clamorosa rimonta, ma c’è da consolidare il piazzamento play-off, soprattutto in vista della sfida di domenica tra la squadra di Danilo Fanello e il Cittanova, al momento staccato di quattro punti. A conti fatti, potrebbe già trattarsi di una giornata determinante nel delineare un quadro sempre più completo in ottica promozione, cui farà seguito lo scontro diretto tra lo stesso Soriano e i giallorossi reggini nel match clou del ventisettesimo turno. Discorso diverso, ovviamente, per il Sambiase, atteso dall’ultimo impegno realmente proibitivo di un calendario abbastanza favorevole che, a breve, potrebbe sancirne il tanto agognato ritorno in serie D. Per l’incontro del “Gianni Renda”, però, mister Morelli dovrà far fronte alle diverse defezioni post-derby, costato ben tre cartellini rossi.

Si tratta di Trentinella, espulso a gara in corso per somma di ammonizioni, e dei due giocatori coinvolti nell’incandescente finale del “D’Ippolito”: Djalo, fermato per due giornate, ma soprattutto il portiere Giuliani, simbolo dell’impenetrabilità della retroguardia giallorossa, priva, per la prima volta in questo campionato, del suo numero uno, appiedato dal giudice sportivo dopo aver portato la sua imbattibilità a ben 730 minuti. Al suo posto, probabile esordio per Martino, protetto, al solito, dai due baluardi Colombatti e Strumbo, entrambi sugli scudi nel big match contro la Vigor, che ne ha certificato lo status di miglior difesa nazionale (ben diciannove clean sheet) alle spalle dell’Acerrana, compagine militante nell’Eccellenza campana.

Questi i convocati del Sambiase per l’anticipo casalingo contro il Soriano:

Portieri

Martino, Donato, Rubino

Difensori

Morelli, Frasson S., Strumbo, Frasson V., Colombatti, Perri, Scirrpa, Brugnano

Centrocampisti

Solomon, Iania, Piriz, Monteiro, Crucitti, T. Alves,

Attaccanti

Cataldi, Costanzo, Umbaca, Espinar, Abayian, Scandale

Calcio d’inizio ore 15. Arbitrerà l’incontro il sig. Lorenzo Armenia di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti Domenico Paolo Moschella e Ivan Aliano di Reggio Calabria.

Francesco Sacco