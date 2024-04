Eccellenza, il Sambiase ospite della Reggio Ravagnese. Obiettivo Serie D

Lamezia Terme – A tre settimane di distanza dall’ultima giornata, si riaccendono i riflettori sul campionato di Eccellenza, entrato ufficialmente nel mese dei verdetti. Occhi puntati, in particolare, sul match tra Reggio Ravagnese e la capolista Sambiase, che potrebbe già festeggiare il titolo in caso di passo falso (ma basterebbe anche un pari) della Vigor Lamezia, impegnata in casa contro il Bocale, ancora in lizza per un posto play-off. Determinanti i risultati di un ventiseiesimo turno che ha visto i giallorossi superare, seppur a fatica, il Soriano nell’anticipo del “Gianni Renda”, deciso da un’autorete nel finale di Michelli. Un match in cui i ragazzi di Claudio Morelli hanno sofferto l’intraprendenza di un avversario coriaceo, vicino al colpaccio in più occasioni. Ma la vittoria di un campionato passa anche da partite così e, in attesa della matematica, il Club delle Due Torri ha confermato di essere squadra compatta e spietata, capace di resistere nei momenti di difficoltà e colpire, anche con un pizzico di fortuna, al momento opportuno. Soprattutto al “Renda”, sempre più fortino inespugnabile con ben tredici vittorie in altrettante gare. Un ruolino di marcia da record cui aggiungere la nona partita consecutiva senza subire reti, per un’imbattibilità che dura da 820 minuti. Soltanto il Locri ha fatto meglio nell’intera storia del campionato di Eccellenza, grazie ai 901 minuti di clean sheet nella stagione 2017/2018.

Un percorso virtuoso cui ha dato il suo prezioso contributo anche il giovane portiere Samuel Martino, chiamato a sostituire Alessio Giuliani nella sfida casalinga contro il Soriano, fermato dalle prodezze dell’estremo difensore classe 2004: “Ho semplicemente cercato di dare il contributo – afferma Martino – come ogni singolo componente di questa squadra. Quando vengo chiamato in causa, cerco sempre di fare del mio meglio, perché so quanto valgo e so di essere in grado di fare la mia parte. Di certo, sono felice di aver avuto un ruolo importante nel successo sul Soriano, una gara assolutamente decisiva per raggiungere il nostro obiettivo. Ci siamo quasi, è vero, ma non dobbiamo comunque mollare e abbassare l’intensità, perché ogni minimo errore può metterti in difficoltà e teniamo troppo alla vittoria di questo campionato”. Il sogno Serie D passerà, inevitabilmente, dalla trasferta a Reggio Calabria, contro una squadra che, a quattro partite dal termine, ha comunque ben poco da chiedere al proprio campionato. Discorso diverso, ovviamente, per il Sambiase, ormai a un passo da un titolo che sarebbe la classica ciliegina sulla torta della stagione del centenario, celebrato, seppur con un anno di ritardo, nelle scorse settimane.

Questi i convocati di mister Morelli per la sfida della “Cittadella Dello Sport” di Ravagnese, nuova location per motivi logistici e di ordine pubblico:

Portieri: Giuliani, Martino, Donato

Difensori: Morelli, Perri, V. Frasson, Strumbo, Brugnano, Schirripa, Scrugli, S. Frasson

Centrocampisti: Iania, Trantinella, Piriz, Monteiro, Crucitti, T. Alves

Attaccanti: Espinar, Umbaca, Abayian, Costanzo, Cataldi, Scandale

Calcio d’inizio ore 15:30.

Francesco Sacco