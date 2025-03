Eccellenza, la Vigor Lamezia a Soriano per il big match di giornata

Lamezia Terme – Seconda trasferta consecutiva per la Vigor Lamezia, impegnata a Soriano nel big match della ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza. Una sfida che arriva dopo il deludente pari a reti inviolate in quel di Brancaleone, che ha permesso alla Paolana di portarsi a 5 lunghezze dai biancoverdi, comunque sempre al comando della classifica con un buon margine di vantaggio. Classifica che, considerando l’affaire San Luca, potrebbe però subire qualche variazione. La squadra aspromontana, infatti, domenica scorsa non si è presentata a Rossano, rimediando il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Un’eventuale altra assenza domani con l’Ardore potrebbe essere il preludio all’esclusione dal campionato, con relativo azzeramento delle gare fin qui disputate. Un’ipotesi che comunque non dovrebbe toccare da vicino né i lametini né le inseguitrici, ma Rende, Praiatortora e Castrovillari, le sole tre squadre battute dal San Luca in questa stagione.

Tornando al Soriano, riflettori puntati, in particolare, sul grande ex di giornata: Simone Fioretti, reduce da un periodo non proprio fortunato dopo la partenza sprint. Un calo coinciso con la scarsa vena realizzativa dell’intero reparto avanzato biancoverde, a segno in appena tre occasioni nell’ultimo mese. Un trend che mister Salerno spera di invertire già da domani, magari affidandosi all’attaccante più prolifico della storia recente dell’Eccellenza, capace di conquistare per ben due volte consecutive il titolo di re dei bomber. L’ultima proprio con i rossoblu, trascinati a suon di goal ai playoff, obiettivo dichiarato anche per questa stagione, ragion per cui la capolista è attesa da una trasferta abbastanza delicata, come testimoniato dalla sconfitta dell’andata, firmata, guarda un po’, da Fioretti. Resta, però, un match da non fallire, soprattutto considerando gli incroci delle dirette inseguitrici, Paolana, ReggioRavagnese e Rossanese, impegnate rispettivamente con Brancaleone, Bocale e Castrovillari.

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida dell’ “Alexandra Primerano” di Soriano. Ancora out Catania, si rivede Bernardi.

Portieri

Diano, Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, De Nisi, Lanciano, Matacera, Morelli, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Curcio, Cosenza, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti

Bernardi, Condemi, Costanzo, Egyr, Fioretti, Lucia, Padin, Spanò

A dirigere l’incontro sarà Katia Cilento di Cosenza, coadiuvata dagli assistenti Antonio Genovese e Luca Mascali di Paoli. Calcio d’inizio ore 15.

Francesco Sacco