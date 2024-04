Eccellenza, Sambiase fermato sullo 0-0 dalla Reggio Ravagnese

Lamezia Terme - Festa rimandata per il Sambiase, bloccato sullo 0-0 dalla Reggio Ravagnese nella trasferta a Reggio Calabria valida per la ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza. I giallorossi non riescono dunque ad archiviare la pratica Serie D e tornano a casa con un punto che potrebbe anche non bastare a festeggiare il titolo domenica prossima, davanti al proprio pubblico. Sono di nuovo sei, infatti, i punti di distacco dalla Vigor Lamezia, vittoriosa per 2-1 sul Bocale.

Cronaca

Primo tempo

11’ Primo squillo Sambiase con un tiro di Piriz murato in angolo

31’ Crucitti, servito da Perri, porta in vantaggio i giallorossi ma l’arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione del guardalinee

38’ Padroni di casa vicinissimi al goal dell’1-0 con una conclusione di Maesano respinta dalla traversa

45’ Cross di Scrugli per Umbaca che si smarca e incrocia verso la porta, tentativo respinto dalla retroguardia reggina

Secondo tempo

15’ Currà nega a Crucitti il goal del vantaggio con un grande intervento

34’ Tentativo da fuori di Monteiro, palla alta. È l’ultima emozione dell’incontro: Reggio Ravagnese – Sambiase termina 0-0. Festa Serie D rimandata per i giallorossi.

Reggioravagnese - Sambiase 0-0

REGGIORAVAGNESE: Currà, Lavilla, Falzia, Maesano (44’st Battaglia), Foti, Buda, Pannuti, Verduci, Ogbebor, Puntoriere, Romano.

A disp. Morabito, Riso, Iatì, Meliadò, Meskar, Franzò, Tersinio, Gatto.

All. Misiti

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Schirripa, Monteiro, V. Frasson, Strumbo, Scrugli (8’st Abayian), Trentinella (8’st Cataldi), Piriz (18’st Iania), Crucitti, Umbaca (35’st Espinar).

A disp. Martino, Morelli, Brugnano, Alves, Costanzo.

All. Morelli

Arbitro: Vartolo da Locri

Assistenti Panei di Vibo Valentia e Panetta di Locri

Note: Angoli 5-4; Ammoniti: Trentinella (S), Foti (R). Recupero 1’, 5’

F. S.