Eccellenza, un autogoal di Michelli regala tre punti sofferti al Sambiase

Lamezia Terme - Va al Sambiase lo scontro d’alta classifica con il Soriano, anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza. Al “Renda”, gara decisa da un’autorete, sul finire dei novanta minuti, di Michelli, sfortunato nel deviare nella propria porta un cross di Costanzo. Tre punti sofferti contro un avversario che ha sfiorato il colpaccio in almeno un paio di occasioni, trovando, però, sulla propria strada un ottimo Martino, affatto intimorito dal suo debutto in campionato. Il successo consente ai giallorossi di portarsi momentaneamente a +9 sulla Vigor Lamezia, in campo domani a Cittanova per l’altro big match di giornata. Unica nota stonata, l’espulsione in pieno recupero di Colombatti, fin lì autore dell’ennesima prova maiuscola.

Cronaca

Primo tempo

0’ Prima del fischio d’inizio omaggio floreale alle donne presenti in tribuna su iniziativa della società giallorossa

3’ Primo squillo Soriano con un calcio di punizione di Bellino da posizione defilata, palla alta

15’ Alvarez controlla al limite e lascia partire un destro velenoso che sfiora il palo alla destra di Martino

21’ Sambiase pericolosissimo con un gran destro di controbalzo di Solomon fuori d’un soffio

30’ Sugli sviluppi del primo calcio d’angolo della partita, palla ad Acosta che impegna severamente Martino con un destro in giro deviato in angolo dall’estremo difensore giallorosso

38’ Cross col contagiri di Perri per Crucitti che, tutto solo, manca clamorosamente l’aggancio

44’ Corner di Bellino verso Giorgetti che colpisce male da posizione favorevole

47’ Martino ancora attento su un destro a incrociare di Clasadonte

Secondo tempo

4’ Manovra avvolgente del Sambiase conclusa da un destro fuori misura di Espinar

5’ Numero di Umbaca in mezzo a tre avversari e sinistro sul primo palo che trova la pronta respinta di Stillitano

13’ Acosta salta Schirripa ma colpisce male, parata facile di Martino

17’ Ci prova Umbaca dalla distanza, palla a lato

24’ Percussione centrale di Alvarez che cerca la porta con scarsa precisione

34’ Solomon perde palla a centrocampo, Straccia si invola verso la porta giallorossa ma viene fermato da un autentico miracolo di Martino che salva i padroni di casa

42’ La sblocca il Sambiase. Umbaca allarga per Costanzo che si sposta la palla sul sinistro e mette in mezzo trovando la sfortunata deviazione nella propria porta di Michelli

SAMBIASE – SORIANO 1-0

Marcatori: 42’st aut. Michelli

SAMBIASE: Martino, Perri, Schirripa (14’st Brugnano), Monteiro (30’st Costanzo), Colombatti, Strumbo, Espinar (8’st Cataldi), Solomon, Abayian (19’st Piriz), Crucitti (45’st Iania), Umbaca

A disp. Donato, Morelli, Frasson S., Frasson V.

All. Morelli

SORIANO: Stillitano, Macias, Bellino, Clasadonte, Michelli, Giorgetti, Ocampo, Raso (7’st Pertierra), Fioretti, Alvarez (31’st Straccia), Acosta

A disp. Mazzotta, Luzza, Stramandinoli, Napoli, Turcarolo, Casile, Rotolo

All. Giovinazzo

Arbitro: Armenia da Ragusa

Assistenti: Moschella e Aliano di Reggio Calabria

Note: Angoli 2-6; Ammoniti: Clasadonte

Espulsi: 51’st Colombatti per somma di ammonizioni

Rec. 2’ e 7’

Post partita

Poco da fare: la vittoria di un campionato passa anche da partite così. Da vittorie sofferte contro avversari quanto mai ostici, vicini anche al colpaccio in almeno un paio di occasioni, sventate da uno degli eroi di giornata, quel Samuel Martino chiamato a sostituire una saracinesca come Alessio Giuliani, tra i grandi protagonisti della seconda difesa meno battuta d’Italia. Una partita decisa da un episodio sul finire di novanta minuti tiratissimi in cui non si è certamente visto il miglior Sambiase, imbrigliato da un Soriano coriaceo e deciso a portare a casa tre punti utili a consolidare il proprio piazzamento play-off. Eppure, nonostante tutte le difficoltà del caso, la capolista è riuscita, ancora una volta, a ottenere il massimo davanti al proprio pubblico, aggiungendo un altro importante tassello in ottica promozione.

Chiaramente soddisfatto, al termine dell’incontro, il tecnico giallorosso, Claudio Morelli: “È stata una partita molto complicata – ammette l’allenatore – perché sapevamo di affrontare una squadra ben messa in campo e in salute, che veniva da cinque vittorie consecutive. Oggi, forse, siamo stati un po’ troppo frenetici, aspetto che spesso ci ha portati a non essere lucidi, soprattutto negli ultimi venti metri, nella scelta decisiva. C’era un po’ di tensione, dovuta, probabilmente, alla voglia di chiudere il campionato il prima possibile, e certe cose, a volte, possono giocare brutti scherzi. Siamo stati troppo precipitosi nelle scelte, ma siamo stati anche bravi a cercare la vittoria fino alla fine e portare a casa tre punti secondo me meritati”.

Una vittoria determinata, in particolare, da due giovani che, per forza di cose, fin qui avevano trovato poco spazio, non solo Martino, ma anche Costanzo, autore del cross deviato nella propria porta da Michelli: “È una cosa che mi fa molto piacere, perché è la testimonianza di quanto venga seguito da tutti i ragazzi, allenamento dopo allenamento. Ognuno di loro, in un modo o nell’altro, sta avendo la possibilità di essere protagonista, come Costanzo, un ragazzo che ha sempre lavorato molto ed è anche stato un po’ sfortunato nel corso di questa stagione. Oggi si è rivelato determinante nell’azione del goal e ne sono particolarmente felice, anche se – conclude Morelli – devo fare i complimenti a tutti i miei calciatori”.

F.S.