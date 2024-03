Gli atleti della Libertas Lamezia alla prima edizione del BiTrail in Puglia

Lamezia Terme - Si è svolto a Bitonto la prima edizione del BiTrail. La manifestazione si è svolta sulla distanza di 26 km e di 12 km su di un percorso in gran parte sterrato nel bosco comunale molto impegnativo dove si sono dati battaglia circa 300 atleti proveniente da Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

La gara sui 26 km ha visto la vittoria netta di Antonino Maggisano, ormai specialista in questa disciplina, con il tempo di 1h 47’ minuti, accolto all’arrivo dal pubblico, distaccando il secondo classificato Mario Maresca di Sorrento di oltre 3 minuti. Nella gara più corta dei 12 km Andrea Godino terzo assoluto e Giuseppe Bruno primo della categoria masters 35 rispettivamente con il tempo di 54’ 23’’ e 57’ 14’’. Il prossimo impegno per diversi atleti della Libertas Lamezia previsto in calendario il 6 aprile a Cosenza per il titolo regionale dei metri 10000 in pista e domenica 7 la mezza maratona di Agropoli dove saranno al via 3 atleti.