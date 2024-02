Il Circolo di Scherma Lametino alla 2° Prova di Zona Sud: i risultati

Napoli - Si è svolta a Napoli la 2° Prova di Zona Sud assoluti valida per la qualificazione alla Prova Nazionale Assoluta. A partecipare a questa prova sono stati presenti le seguenti regioni: Lazio, Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia che rappresentano la zona Sud.

Il Circolo di Scherma Lametino è stato presente con 6 atleti e precisamente nella Sciabola Femminile con Gloria Davoli e Rossella Zaffina; nella Sciabola Maschile con Alessio Piraina, Luca Viola, Mattia Fiaschi e Angelo Chirumbolo.

“Nei due giorni di gara da sottolineare la prova disputata da Alessio Piraina disputando una gara eccellente, dove nella fase a gironi ha fatto 3 vittorie e 3 sconfitte che gli hanno consentito l’accesso al tabellone di eliminazione diretta. Il primo assalto lo vede vincere per 15/13 dimostrando una grande sicurezza nei propri mezzi e una crescita nella conduzione dell’assalto che lo vedeva nella prima parte in svantaggio per 7 a 2 seguita da una rimonta, stoccata per stoccata, fino a portarlo alla vittoria. Nell’incontro successivo ha trovato un ostacolo molto duro, l’atleta nazionale Nardella di Foggia, dove nonostante lo abbia messo in difficoltà nella prima fase dell’assalto, ha prevalso l’esperienza e la bravura dell’atleta foggiano per 15/8 – spiegano - Un grande passo in avanti per Alessio che dimostra ancora una volta che con il sacrificio ed il duro lavoro fatto in palestra, insieme ai suoi maestri, si possono ottenere degli ottimi risultati, non solo di classifica ma soprattutto di crescita tecnica, mentale e fisica. Purtroppo per gli altri la gara non è andata bene in quanto eliminati dopo la fase ai gironi sicuramente troppo condizionati dal fattore di competere in una gara assoluta e non per capacità tecnica agonistica. Da segnalare che Chirumbolo nonostante un infortunio avuto al terzo assalto ha onorato e disputato la gara finì al termine dimostrando una grande correttezza nei confronti degli avversari ricambiato da un abbraccio sincero e sportivo da un suo avversario. Per la sciabola femminile la Zaffina dopo la fase a gironi è stata eliminata disputando una fase opaca rispetto alle precedenti gare. Mentre la Davoli con due vittorie è riuscita a qualificarsi al tabellone di eliminazione diretta ma purtroppo l’ha vista perdere 15/13. Anche lei in una giornata no rispetto alla gara precedente dove ha conquistato il pass per i Campionati Italiani Cadetti. Tutto lo staff è certo che tutti gli allievi stanno svolgendo un ottimo lavoro e che, anche se questa prova non è andata secondo le aspettative, i risultati sono dietro l’angolo è solo questione di tempo. Grazie ragazzi per tutto quello che fate e date per il nostro sport”.

Risultati

Sciabola Maschile

Alessio Piraina 57^

Mattia Fiaschi 95^

Luca Viola 107^

Angelo Chirumbolo 112^

Sciabola Femminile

Gloria Davoli 56^

Rossella Zaffina 83^