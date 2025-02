Judoka del Budokwai Lamezia al Campionato Regionale di Judo a Cosenza

Lamezia Terme - Domenica 23 febbraio presso il CUS (Centro Universitario Sportivo) di Cosenza si è svolto il Campionato Regionale di Judo un evento sportivo importante che ha visto la partecipazione di numerosi atleti.

"Una grande prova di forza e tecnica - fanno sapere - è stata espressa dal Judoka Francesco Mazza che ha conquistato il titolo di Campione Regionale Calabro di Judo nella categoria Cadetti Kg -81, aggiudicandosi la qualificazione alle Finali Nazionali dei Campionati Italiani che quest’anno si terranno a Genova presso il Palasport “Rds Stadium”. Nella stessa classe e categoria di peso un Secondo posto per Salvatore Mirabelli ed un Terzo posto per Mario Morrone nei 55 Kg".

"Nella sezione femminile Esordienti “A” - informano - hanno conquistato il Primo posto ottenendo il titolo di Campionessa Regionale, Francesca Grandinetti e Giorgia Caloiero. Nella categoria Esordienti “B” Terzo posto per: Giovanni Monteleone, Francesco Paola e Francesco Pullice. Il pregevole risultato ottenuto dagli Atleti del Budokwai Lamezia con ben otto podi, avvalorato dalla qualificazione ai Campionati Nazionali di Francesco Mazza, sono la prova tangibile del sacrificio agonistico che gli stessi compiono con costanza ogni sera durante gli allenamenti unitamente alla tenacia e particolare attenzione dei tecnici Enzo Torcasio, Nunzio Cucinotta, Pasquale Giuliano e Danilo Caruso, che si spendono oltre misura per donare gli spunti necessari per riuscire ad ottenere risultati di assoluto prestigio. Sono questi gli ingredienti essenziali, per esprimere un Judo di altissimo profilo, reso possibile altresì dalla indispensabile e preziosa supervisione del M° Enzo Failla, indiscusso rappresentante delle Arti Marziali a livello Nazionale ed Internazionale, “Pietra Miliare” della nascita del Judo in terra di Calabria, con oltre 50 anni di attività e che proprio quest’anno festeggerà i suoi primi 60 anni di tatami".