Karate, gli atleti dello Sporting Center di Lamezia al campionato regionale di Acri: oro per Fiorella Rizzo

Lamezia Terme – "Ancora una volta lo Sporting Center di Lamezia Terme si conferma centro di aggregazione di giovani talenti nel mondo del karate. Al campionato regionale filjkam svoltosi ad Acri, in provincia di Cosenza, i ragazzi guidati dal maestro Vincenzo Ruberto, affiancato dall’allenatore Pasquale Rizzo, hanno dimostrato determinazione, tecnica e spirito sportivo, portando a casa importanti risultati" è quanto si legge in una nota

"Spicca su tutti la straordinaria performance di Fiorella Rizzo, che - informano - conquista la medaglia d’oro nella categoria Cadetti -61 kg, confermandosi campionessa regionale per la quinta volta consecutiva. Un risultato che parla da solo, impreziosito dal dominio assoluto espresso sul tatami: Fiorella ha infatti chiuso tutti gli incontri in meno di un minuto, vincendoli tutti per 9-0, segno di una superiorità netta sia sotto il profilo tecnico che mentale. Una prestazione che proietta la giovane atleta verso il campionato nazionale di maggio 2025. Gaia Guzzoni si fa onore nella categoria -47 kg, conquistando un meritato bronzo. La sua gara è stata caratterizzata da grinta e concentrazione, confermando i continui progressi della giovane atleta, che in futuro sarà sempre più presente nei podi regionali".

"Buon debutto infine per Gaetano Grandinetti, al suo esordio ufficiale in gara. Nonostante non sia riuscito ad accedere al podio, il giovane karateka ha fornito una prestazione più che soddisfacente, mostrando determinazione e potenzialità che lasciano ben sperare per il futuro".

“Siamo fieri del lavoro svolto e dei risultati ottenuti – ha dichiarato il maestro Vincenzo Ruberto – ma soprattutto dell’atteggiamento dei ragazzi, sempre rispettosi, motivati e desiderosi di crescere. La nostra asd sta cominciando un percorso di crescita e rinnovamento e presto avremo tante nuove novità”. "Il team lametino - concludono - guarda ora con entusiasmo ai prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di confermare i progressi e continuare a far brillare i colori dello Sporting Center nelle competizioni regionali e nazionali".