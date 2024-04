L’atleta lametino Antonino Maggisano vince "la Coratina" Ecotrail in Puglia

Lamezia Terme - L'atleta lametino Antonino Maggisano, originario di San Pietro a Maida, vince "la Coratina" Ecotrail, la 2^Tappa del Puglia Trail. La denominazione dell’evento prende spunto e dà risalto alla “Coratina”, una varietà di ulivo originaria di Corato, coltivata in tutto l’agro del Nord Barese, e rappresenta una delle varietà più antica e longeva del territorio.

Si è svolto domenica il trail con lunghezza di km 17 circa immerso totalmente nel Parco dell'Alta Murgia e un dislivello positivo di 434 metri. La partenza e l'arrivo da Torre Sansanello, antica masseria e maneggio, dove si sono dati battaglia circa 300 atleti in un percorso tecnico e scivoloso dovuto alle brutte condizioni meteo. Si è imposto con il tempo di 1:09:41 Antonino Maggisano della Libertas Lamezia, 2°posto per Vito Locaputo e 3°posto per Denis Greco. Maggisano ha voluto dedicare la vittoria all'atleta andriese Marilena Brudaglio, ragazza travolta da un Suv sulla Statale 170 mentre si allenava.