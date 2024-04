L'Atletico Maida batte il Roccella e si riappropria della quarta posizione

Lamezia Terme – Torna al successo, dopo quattro ko consecutivi, l’Atletico Maida. Tre punti decisamente preziosi, quelli colti al “Riga” ai danni del pericolante Roccella, dato che permettono di riconquistare, a distanza di una sola settimana, il quarto posto. Ciò per effetto del contemporaneo 1-1 interno della Virtus Rosarno al cospetto di un Ardore che ha potuto festeggiare la matematica promozione in Eccellenza con due turni di anticipo. La quarta posizione, infatti, è l’ultima che potrebbe garantire l’accesso ai play-off. Al momento varrebbe la semifinale in casa della terza, ovvero di quel Saint Michel che ieri ha battuto in trasferta il San Nicola da Crissa, portandosi a -6 dalla vice-capolista Capo Vaticano, superata 2-0 dal Catanzaro Lido e alla seconda sconfitta nelle ultime tre uscite. Maidesi adesso chiamati, negli ultimi 180’, a mantenere quantomeno il punto di vantaggio sulla Virtus Rosarno. Le ultime due uscite della stagione regolare vedranno i ragazzi del diesse Zaccone dapprima ospiti del Caraffa, in quello che è una sorta di derby vista la poca distanza tra i due centri; quindi, ricevere al “Riga” un GallicoCatona che, nonostante l’exploit esterno di ieri, appare ormai virtualmente tagliato fuori dai giochi play-off. I rosarnesi, invece, domenica prossima saranno ospiti del Roccella, per poi chiudere tra le mura amiche proprio contro il Caraffa, che sarà quindi “arbitro” in chiave quarto posto. Sconfitta pesantissima per il Roccella, scavalcato dallo Sporting Catanzaro Lido e adesso penultimo a -14 dalla quintultima. Ionici reggini quindi ormai vicinissimi alla retrocessione diretta in Prima Categoria. E pensare che fino a poche stagioni fa rappresentavano una realtà piuttosto consolidata della serie D.

La cronaca della gara

Mister Stranges deve fare a meno degli ormai soliti Michienzi M., Ramos e Tello. Primo tempo molto equilibrato e lottato su ogni pallone. Latitano le occasioni da rete e bisogna così attendere il 35’ per annotare il primo sussulto. Il portiere ospite Guastella commette fallo in uscita, fuori dalla propria area, su Torres. I padroni di casa chiedono il fallo da ultimo uomo, ma l’arbitro non è dello stesso parere ed estrae solo il cartellino giallo. Poco dopo sempre Guastella blocca il colpo di testa di Grande.

Durante l’intervallo mister Stranges sostituisce Perugino con Arcieri, con gli under in campo che, sul versante di casa, scendono, così, da tre a due. Al 13’ della ripresa grossa chance per i giallorossi: Romagnuolo, imbeccato da Iudicelli, di testa non inquadra lo specchio da buona posizione.

Il gol è tuttavia nell’aria ed arriva giusto tre giri di lancette dopo. È Perri a superare Guastella con un preciso diagonale. Primo centro stagionale per il jolly difensivo classe 2002.

Passano altri 180’’ e l’Atletico resta in dieci a causa del secondo giallo rimediato dal centrale arretrato Grande. I locali subiscono per un attimo il contraccolpo psicologico e Iozzi deve sfoderare un pregevole intervento sull’inzuccata di Rhfir. Al 33’ grossa ingenuità di ben due calciatori ospiti. Martin Pereyra e Acuna si lasciano infatti prendere dal nervosismo e vengono espulsi simultaneamente per le reiterate proteste nei riguardi del direttore di gara. Gli amaranto passano così, improvvisamente, dalla superiorità all’inferiorità numerica. Quasi contemporaneamente il tecnico conflentese getta nella mischia Scalese al posto di Torres e l’esperto fantasista non ci mette molto a risultare decisivo. Dopo un tiro dalla distanza di Camara Ka., che si spegne oltre la traversa, proprio il quasi trentatreenne ex Vigor e Sambiase è autore di un delizioso assist per lo stesso Camara Ka. che supera il portiere in uscita. Sesto gol stagionale per il giovane francese.

Al 37’ attimi di paura per Iozzi, colpito al volto, dopo aver bloccato la palla in uscita, dal Camara ospite, appena subentrato a Barbieri. Fortunatamente, l’estremo difensore si riprende senza grosse conseguenze e può continuare la gara. Tant’è che dopo pochi minuti sbroglia, ancora in uscita, una potenziale minaccia per la propria porta. Al 3’ dei 6’ di recupero finali, i ragazzi del presidente Sgrò vanno vicini al tris. Servito da Perri, Scalese sfiora soltanto l’incrocio da ottima posizione.

Atletico Maida - Roccella 2-0

Atletico Maida: Iozzi, Perri, Michienzi A., Gutierrez, Romagnuolo, Grande, De Minicis, Perugino (1'st Arcieri) Torres (34'st Scalese) Iudicelli, Camara Ka. In panchina: Soverina, Iuliano, De Fazio, Fatnassi, Leone, El Madi, Paone. Allenatore: Stranges

Roccella: Guastella, Barbieri (34’st Camara Ke.), Gonzales, Martin Pereyra, Darboe, Zarate, Lupo, Morales, Acuna, Rhfir, Randazzo (28’st Rapattoni). In panchina: Rechichi, Resce, Pelle, Lombardo, Placanica,Vottari, Daniele. Allenatore: Bruno

Arbitro: Alessandro Russo da Cosenza (Fortino da Rossano e Galardo da Crotone)

Marcatori: 16’st Perri, 35’st Camara Ka.

Note: espulsi, al 19’st Grande (AM) per doppia ammonizione, al 33’st Martin Pereyra (R) e Acuna (R) per reiterate proteste. Ammoniti Camara Ka. (AM), Guastella (R), Gonzales (R), De Minicis (AM), Martin Pereyra (R). Recupero: 2’pt e 6’st

Fer.Gae.